Yıl içinde yoğun tempoyla çalışıp yorgunluklarını atmak isteyen çalışanlar şu sıralar yıllık izin hesaplamaları yapıyor. Peki yıllık izin ile ilgili İş Kanunu ne söylüyor? Çalışanın ve işverenin hakları neler? Haberimizde izleyelim.

Yıl boyunca yoğun bir tempo ile çalışanlar havaların ısınması ile birlikte yıllık izin sürelerini hesaplıyor. Kimleri çoktan tatilin yolunu tuttu bile.Yazın gelmesi ile birlikte çalışanlar ne zaman ve kaç gün izne çıkacaklarını düşünüyorlar. Peki yıllık izinle ilgili bilinenler ve bilinmeyenler neler?Uzmanlar uyarıyor. İş Kanunu’nda yıllık izin süresi çalışanın kıdemine göre belirleniyor.Peki çalışanların anayasal hakkı olan yıllık izin bölünerek kullanılabilir mi?İş Kanunu’na göre çalışana il dışında geçirilecek tatil için ücretsiz yol izni veriliyor. Ayrıca izin süresince çalışan farklı bir işte çalışırsa işveren izin ücretini geri alabiliyor.Merak edilen sorulardan birisi de çalışan izne çıkmadan önce ücret talep edebilir mi?Peki çalışan yıllık iznini kullanmazsa bir sonraki yıl kullanabilir mi?İzin Tarihini belirlemede ise işverenin kararı önemli. Eğer bir kurumda 100 kişiden fazla kişi çalışıyorsa iş yerinde izin kurulları bu tarihleri belirlemede yetkili olabiliyor. İşverenin dikkat etmesi gerek nokta ise;