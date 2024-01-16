Yılmaz Büyükerşen CHP yönetimine ateş püskürdü!

CHP yerel seçim için hazırlık çalışmalarını aday krizleriyle sürdürüyor. CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi için adayını hala duyuramamışken bir tartışma cephesi de Eskişehir’de açıldı.

25 yıl boyunca Eskişehir’de belediye başkanlığı yapan Yılmaz Büyükerşen, CHP’deki yönetim anlayışını topa tuttu. Büyükerşen, CHP’de dedikodu ve arkadan iş çevirmenin bir virüs gibi yayıldığını söyledi.

CHP'NİN ESKİŞEHİR ADAYI BENİMSENMEDİ

Öte yandan CHP'nin Eskişehir Büyükşehir Adayı Ayşe Ünlüce'yi parti tabanının benimsemediği, zayıf aday olarak değerlendirdiği öğrenildi. Eskişihir'deki CHP kurmaylarının da Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a haksızlık ediliğini düşündüğü belirtiliyor.

Yerel haber sitelerinde yapılan anketlerde de Ayşe Ünlüce’nin AK Parti adayı Nebi Hatipoğlu’nun gerisinde kaldığı görülüyor.