CHP'de İnce depremi yaşanırken Gazeteci/Yazar Yılmaz Özdil'den "Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım" çıkışı geldi. Son yazısında Muharrem İnce'nin kendisine yönelik sözlerini eleştiren Özdil, AKP kanadının İnce'ye destek verdiğini ifade etti.

"Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayalım" dedi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi.



"Kemal Kılıçdaroğlu'nun acilen bırakması gerektiğini 2010'dan beri ısrarla yazdığım halde, Muharrem İnce'nin yanında yeralmadım. Toplumun, yağmurdan kaçarken doluya tutulmasına karşı çıktım."



Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'nin Hürriyet'e verdiği röportajda kendisine ilişkin kullandığı ifadelere yanıt verdi.



"Yağmurdan kaçarken doluya yakalanmayalım" dedi, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi.

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun acilen bırakması gerektiğini 2010'dan beri ısrarla yazdığım halde, Muharrem İnce'nin yanında yeralmadım. Toplumun, yağmurdan kaçarken doluya tutulmasına karşı çıktım."



Gazeteci/Yazar Yılmaz Özdil, Muharrem İnce'nin Hürriyet'e verdiği röportajda kendisine ilişkin kullandığı ifadelere yanıt verdi.

"Muharrem İnce, yandaş Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'a röportaj verdi. Benim hakkımda 'şerefsiz oğlu şerefsiz' dedi. (...) Muharrem İnce yazdıklarımı çarpıtarak, yazmadıklarımı yazmışım gibi anlatarak, beni yuhalattı. Antalya ve Denizli mitinglerinde yuhalattı."



Özdil Sözcü gazetesindeki son yazısında, Muharrem İnce'nin AKP kanadı tarafından desteklendiğini öne sürdü.

"Muharrem İnce'nin bizzat Akp tarafından köpürtüldüğünü, merkez sağ seçmenin ve Chp seçmeninin bizzat yandaş medya tarafından manipüle edildiğini, Anadolu Ajansı'nın bile Muharrem İnce'ye nasıl destek verdiğini kanıtlarıyla yazdım."



Yılmaz Özdil, İnce'yi sert sözlerle eleştirdi.

"Ekmek için Ekmeleddin'den bile sekiz puan az oy aldı, Tayyip Erdoğan gayet rahat kazandı, Türkiye'nin rejimi değişti."



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