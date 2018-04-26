Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, 24 Haziran'daki seçimlerde Abdullah Gül'ün ortak aday olması için yürütülen çalışmalara tepki gösterdi. Özdil, "Ve şimdi bakıyoruz… Yeni Chp içindeki bazı dangalaklar, Abdullah Gül'ün çatı aday olması için çaba harcıyor iyi mi!" dedi.

Yılmaz Özdil'in Sözcü gazetesindeki "Ha Abdullah Ha Fethullah" başlıklı yazısı şöyle:



"Valla bana sorarsanız, kulağı tersten göstermenin alemi yok. Dolaylı olarak Abdullah'ı Mabdullah'ı boşverin, gelin direkt Fethullah'ı cumhurbaşkanı yapalım.

Neden derseniz?

Bi kere adam bekar.

Eşi türbanlıymış türbansızmış derdi kalmaz. Hem böylece “şekerim ben laikim ama

Ha Abdullah.

Ha Fethullah.

Kafiye gayet uyumlu.

Üstelik, Abdullah normal lise mezunu, arkadaşların “dindar” kriterine tam uymuyor, Fethullah ise imam hatipli, cuk oturuyor.

Uzlaşma meselesine gelince… Fethullah'ın Mehmetçik Vakfı'ndan kapı gibi teşekkür beratı var, demek ki asker cenahından sorunu yok, teşekkür etmişler.

E Afrika'da okullar açıp, siyahi bebelere İstiklal Marşı falan söylettiği için, Nihat Atsız Türk Dünyası Hizmeti Ödülü de almış, milliyetçilere de uyuyor.

Cumhuriyetçiler desen, Ecevit'le kankaydı, itirazları olmaz.

Ne kaldı geriye?

Said-i Nursi, Said-i Kürdi, Dtp'yi hiç bozmaz.

Oldu mu sana dört dörtlük uzlaşma?

Oldu.

Başka avantajları da var.

Mesela, Amerika'da oturduğu için “Çankaya'da kim oturacak” tartışması külliyen biter, kimse oturmamış olur!

Zırt pırt Washington'a git gel masrafı ortadan kalkar.

Resmi Gazete masrafı da olmaz.

Nasıl olsa Fethullah'ın her dediğini yazan gazeteleri var.

Diyeceksiniz ki, devleti yıkma suçlamasıyla yargılanan biri, nasıl olur da devletin başına geçer?

Bal gibi geçer.

Tayyip Erdoğan o iddianın bir benzerinden içeri girmedi mi?

Takılma böyle ilkel fikirlere.

Özetle…

Uzlaşma muzlaşma hikayedir.

Laga lugadır.

Milenyumun çağdaş umutlar vaadeden Atatürk Cumhuriyeti Devleti'ni üç kuruşluk menfaatler uğruna, korkarak, tırsarak, sinerek, karnından konuşarak “şekil” boyutuna indirirsen, gün gelir, olacağı budur.

İstersen oku bir daha yazıyı…

Uyuyor mu şekli?

Uyuyor.

Hayırlı olsun!



*



Bu yazıyı, henüz Hürriyet'teyken, henüz



*



Bu yazı yüzünden ölüm tehditleri aldım. Miting meydanlarında hedef gösterildim. Akp ve feto medyasında linç edildim. Fiziki saldırılara maruz kaldım. Sırf bu yazı yüzünden hakkımda 50'den fazla suç duyurusunda bulunulmuştu, sırf bu yazı yüzünden 20'den fazla dava açıldı. Telefonlarım dinlendi, banka hesaplarıma girildi, başımıza gelmeyen iş kalmadı.



*



Netice?



*



Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı döneminde yaşanan “kumpas” süreci, bu yazının namusunu tarih huzurunda teyit etti.

Abdullah-Fethullah metaforu, Türkiye'yi 15 Temmuz darbesine getirdi.



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Bu yazıdan anca 10 sene sonra, başta asrın liderimiz, Akp'lilerin kafasına nihayet dank etti ama, olan memlekete oldu, iş işten geçti.



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Ve şimdi bakıyoruz… Yeni



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ulusal.com.tr "Valla bana sorarsanız, kulağı tersten göstermenin alemi yok. Dolaylı olarak Abdullah'ı Mabdullah'ı boşverin, gelin direkt Fethullah'ı cumhurbaşkanı yapalım.Neden derseniz?Bi kere adam bekar.Eşi türbanlıymış türbansızmış derdi kalmaz. Hem böylece “şekerim ben laikim ama Akp 'ye oy verdim” diyen şıkıdım liboşlarının gönlü olur.Ha Abdullah.Ha Fethullah.Kafiye gayet uyumlu.Üstelik, Abdullah normal lise mezunu, arkadaşların “dindar” kriterine tam uymuyor, Fethullah ise imam hatipli, cuk oturuyor.Uzlaşma meselesine gelince… Fethullah'ın Mehmetçik Vakfı'ndan kapı gibi teşekkür beratı var, demek ki asker cenahından sorunu yok, teşekkür etmişler.E Afrika'da okullar açıp, siyahi bebelere İstiklal Marşı falan söylettiği için, Nihat Atsız Türk Dünyası Hizmeti Ödülü de almış, milliyetçilere de uyuyor.Cumhuriyetçiler desen, Ecevit'le kankaydı, itirazları olmaz.Ne kaldı geriye?Said-i Nursi, Said-i Kürdi, Dtp'yi hiç bozmaz.Oldu mu sana dört dörtlük uzlaşma?Oldu.Başka avantajları da var.Mesela, Amerika'da oturduğu için “Çankaya'da kim oturacak” tartışması külliyen biter, kimse oturmamış olur!Zırt pırt Washington'a git gel masrafı ortadan kalkar.Resmi Gazete masrafı da olmaz.Nasıl olsa Fethullah'ın her dediğini yazan gazeteleri var.Diyeceksiniz ki, devleti yıkma suçlamasıyla yargılanan biri, nasıl olur da devletin başına geçer?Bal gibi geçer.Tayyip Erdoğan o iddianın bir benzerinden içeri girmedi mi?Takılma böyle ilkel fikirlere.Özetle…Uzlaşma muzlaşma hikayedir.Laga lugadır.Milenyumun çağdaş umutlar vaadeden Atatürk Cumhuriyeti Devleti'ni üç kuruşluk menfaatler uğruna, korkarak, tırsarak, sinerek, karnından konuşarak “şekil” boyutuna indirirsen, gün gelir, olacağı budur.İstersen oku bir daha yazıyı…Uyuyor mu şekli?Uyuyor.Hayırlı olsun!Bu yazıyı, henüz Hürriyet'teyken, henüz Abdullah Gül cumhurbaşkanı olmadan önce, Abdullah Gül'ün “dindar cumhurbaşkanı” sıfatıyla adaylığı söz konusu olduğunda, 14 Ağustos 2007'de yazmıştım.Bu yazı yüzünden ölüm tehditleri aldım. Miting meydanlarında hedef gösterildim. Akp ve feto medyasında linç edildim. Fiziki saldırılara maruz kaldım. Sırf bu yazı yüzünden hakkımda 50'den fazla suç duyurusunda bulunulmuştu, sırf bu yazı yüzünden 20'den fazla dava açıldı. Telefonlarım dinlendi, banka hesaplarıma girildi, başımıza gelmeyen iş kalmadı.Netice?Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı döneminde yaşanan “kumpas” süreci, bu yazının namusunu tarih huzurunda teyit etti.Abdullah-Fethullah metaforu, Türkiye'yi 15 Temmuz darbesine getirdi.Bu yazıdan anca 10 sene sonra, başta asrın liderimiz, Akp'lilerin kafasına nihayet dank etti ama, olan memlekete oldu, iş işten geçti.Ve şimdi bakıyoruz… Yeni Chp içindeki bazı dangalaklar, Abdullah Gül'ün çatı aday olması için çaba harcıyor iyi mi!"