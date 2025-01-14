Yılmaz Özdil’den kötü haber: Kalp krizi geçirdi!

Türk basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet’in haberine göre, Özdil’e yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Bugün gerçekleştirilen bir operasyonla Özdil’in kalp damarlarından biri açıldı. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarın yapılacak ikinci bir operasyonla Özdil’in tıkalı olan iki damarının daha açılacağı öğrenildi.