Yılmaz Özdil’den kötü haber: Kalp krizi geçirdi!
Gazeteci Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. İlk müdahale sonrası yoğun bakıma alınan Özdil’in sağlık durumu yakından takip ediliyor.
Yayınlanma:
Türk basınının önde gelen isimlerinden gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet’in haberine göre, Özdil’e yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.
Bugün gerçekleştirilen bir operasyonla Özdil’in kalp damarlarından biri açıldı. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, yarın yapılacak ikinci bir operasyonla Özdil’in tıkalı olan iki damarının daha açılacağı öğrenildi.