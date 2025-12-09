Yoğun bakım sürecinin ardından Murat Cemcir’den sevindiren haber

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, iki hafta önce evinde geçirdiği iç kanama sonrası hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde Divertikül kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Sinsi ilerleyen ve yüksek hayati risk taşıyan bu rahatsızlık nedeniyle Cemcir günlerce yoğun bakımda tedavi edildi.

Yoğun bakıma alındığında durumunun kritik olduğu belirtilen oyuncu, beş gün süren tedavi sürecinin ardından sağlık durumu düzelince normal odaya alınmıştı.

Doktorların yapacağı son kontrollerin ardından Pazartesi günü taburcu edilmesi beklenen Cemcir hakkında hayranlarını sevindiren haber geldi. Onedio'nun aktardığına göre ünlü oyuncu, son değerlendirmelerin ardından bugün taburcu edildi.

Sağlık ekipleri herhangi bir komplikasyon olmadığını belirterek tedavisinin tamamlandığını duyurdu.