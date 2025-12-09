Yoğun bakım sürecinin ardından Murat Cemcir’den sevindiren haber

İç kanama nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Murat Cemcir, yapılan son kontrollerin ardından taburcu edildi. Cemcir, beş gün boyunca yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınmıştı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yoğun bakım sürecinin ardından Murat Cemcir’den sevindiren haber
Yayınlanma:

Ünlü oyuncu Murat Cemcir, iki hafta önce evinde geçirdiği iç kanama sonrası hastaneye kaldırılmış, yapılan tetkiklerde Divertikül kanaması geçirdiği tespit edilmişti. Sinsi ilerleyen ve yüksek hayati risk taşıyan bu rahatsızlık nedeniyle Cemcir günlerce yoğun bakımda tedavi edildi.

Yoğun bakıma alındığında durumunun kritik olduğu belirtilen oyuncu, beş gün süren tedavi sürecinin ardından sağlık durumu düzelince normal odaya alınmıştı.

Doktorların yapacağı son kontrollerin ardından Pazartesi günü taburcu edilmesi beklenen Cemcir hakkında hayranlarını sevindiren haber geldi. Onedio'nun aktardığına göre ünlü oyuncu, son değerlendirmelerin ardından bugün taburcu edildi.

Sağlık ekipleri herhangi bir komplikasyon olmadığını belirterek tedavisinin tamamlandığını duyurdu.

Şehir hastanesine yönelik rüşvet soruşturması: Doktorların da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandıŞehir hastanesine yönelik rüşvet soruşturması: Doktorların da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandıYurt
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandıElektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandıYurt
Beklenen kar yağışı birçok şehirde görülmeyecekBeklenen kar yağışı birçok şehirde görülmeyecekYurt
murat cemcir
Günün Manşetleri
Siber suç operasyonunda 204 şüpheli yakalandı
''Türkiye AB yeşil mutabakatını tam uyumla uygulayacak''
Türkiye'deki tüm adli emanetler mercek altında
FETÖ’nün para trafiği ortaya çıktı!
Türkiye, AARIENEA’da ilk kez başkan seçildi!
Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Memur ihale paralarını zimmetine geçirdiği suçlamasıyla tutuklandı
İmamoğlu’nun ‘sahte diploma’ davası ertelendi
Milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi!
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda polise ateş açıldı
Çok Okunanlar
BİM’de Salı fırsatları! BİM’de Salı fırsatları!
Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı! Yurt genelinde kar ve sağanak yağış alarmı!
Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı Elektrik kesintisine hazır olun, saatler sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum Merkez bankası kararı öncesi mevduatta son durum
FED kararı öncesi altın düşüşte FED kararı öncesi altın düşüşte