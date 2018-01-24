Türk Ordusunun havadan ve karadan başlattığı yoğun taarruzla paniğe kapılan terör örgütü PKK/PYD teslim olmayı tartışıyor. Suriye Ordusunun da İdlib bölgesinden Afrin'e doğru operasyon başlattığını hatırlatan Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Türk ve Suriye askerinin terör örgütü PKK'yı bölgede iyice sıkıştırdığını söyledi

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik "Yöreden gelen bilgiler Afrin'de PKK/PYD'nin çok zor durumda olduğunu gösteriyor" bilgisini verdi.



Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatını başlatmasının ardından bölgedeki Amerika destekli terör örgütü PKK/PYD paniğe kapıldı. Teröristler teslim olmayı tartışıyor.



Özçelik "SDG olarak adlandırılan gruplar var. Önce PKK dışındaki gruplarda bir panik ortaya çıktı. Daha sonra bunun PKK içine de yansıdığı konusunda bilgiler geliyor. Burada hatta Türk ordusuna mı teslim olalım İdlib'ten gel Suriye ordusuna mı teslim olalım diye kendi aralarında tartıştıklarını duyuyoruz." dedi.



Türk Ordusunun havadan ve karadan başlattığı eş zamanlı taarruz teröristleri şaşkına çevirdi.



Özçelik "Belirlenen bölgelere aynı anda vurulması PKK'yı şaşkına çevirmiş gözüküyor. Önce Hatay üzerinden girildi sonra arkasından Kilis, diğer noktalar… PKK'nın bütün hesaplarını bozmuş görünüyor." şeklinde konuştu.



Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik, Suriye Ordusu'nun Afrin'e doğru İdlib'ten başlattığı harekatla PKK'lıların iyice sıkıştığını söyledi.



İsmet Özçelik "Eş zamanlı Suriye ordusunun da güneyden yukarıya doğru İdlib tarafından yine Afrin'e doğru yönelmesi de PKK'ya çıkış kapısı bırakmadı. Durum böyle olunca tabi doğal olarak içeride de sıkıntı başlıyor." dedi.



Özçelik, bazı teslim olan teröristlerin üzerinden çıkan Amerikan dolarlarının sırrını da anlattı, "Ekonomik işleri tamamen PKK/PYD'ye yakın gruplara verdiler. Açlık noktasına gelince insanlara yeni bir iş kapısı nedir bu? Paralı askerlik. İnsanları buralarda asker olmaya zorladı. Özellikle hazırlık aşamasında birçok PKK'lı yakalandı. Bunların ceplerinde arama yapılıyor tabi ve var diye? Dolarlar çıkıyor. Önce şaşırıyorlar sonra Amerikalıların verdiği maaşlar ortaya çıkıyor." diye konuştu.



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