Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Yoğunluk yaşanan 63 hastanede gece 23'e kadar ek sağlık personeli çalıştırılacak. İhtiyaç duyulan yerlerde yoğun bakım yatak sayısı arttırılacak.

Türkiye genelinde günde ortalama 1 buçuk milyon kişi hastanelerde muayene oluyor. Bu sayı İstanbul'da yaklaşık 300 bin kişi. Ve yine sadece İstanbul'da günde 45 bin kişi acil servislere başvuruyor.



Son dönemde Acil servislerdeki aşırı yoğunlukla ilgili şikayetler sonuç getirdi. Acil servislerde yeni dönem başladı.



Hizmetin ilk başlayacağı 63 hastanenin özelliği ise, acil servislerinde günde bin kişiden fazla hastaya bakılıyor olması. Yeni sistem kısa süre sonra tüm hastanelerde uygulanmaya başlayacak/TRT