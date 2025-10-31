YÖK Başkanı Özvar’dan staj süresi açıklaması! Hiçbir sanayici 20 gün için yatırım yapmak istemiyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, istihdam ve uygulama odaklı eğitim modelinin tüm üniversitelerde yaygınlaştırılacağını açıkladı. Özvar, staj sürelerinin 20 günden en az bir döneme çıkarılacağını belirterek, “Hiçbir sanayici 20 gün için bir çocuğa yatırım yapmak istemiyor” dedi.

YÖK’ün başlattığı dönüşüm kapsamında, sanayi bölgelerinde kurulan meslek yüksekokullarında uygulamalı eğitimin süresi uzatılacak. Yeni sistemle ön lisans programlarında 3+1 veya 2+2, lisans programlarında ise 7+1 veya 6+2 modelleri uygulanacak. YÖK, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile yaptığı iş birliğiyle üniversiteler ve sanayi arasında kalıcı bir bağ kurmayı hedefliyor.

İŞ YERİ TEMELLİ EĞİTİM MODELİ

Sanayi bölgelerinde açılan OSB meslek yüksekokullarından mezun olanların istihdam oranının yüzde 92’ye ulaştığını belirten Özvar, “İş yeri temelli eğitim modelini tüm üniversitelerde yaygınlaştırmak istiyoruz. Stajların en az bir sömestir olmasını istiyoruz. Üniversiteler isterlerse iki sömestire kadar çıkarabilir. Firmalar mutlaka stajyer öğrenciler için bir çalışanını görevlendirmeli” ifadelerini kullandı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise yeni modelin eğitim sisteminde devrim niteliğinde olduğunu belirterek, “Biz ara eleman değil, aranan eleman yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Elif Naz Ersoy da uygulamayı desteklediğini söyleyerek, “Uzun süreli staj işveren için de öğrenci için de çok daha faydalı. Sektörde kalıcı olabilmek için bu sistem büyük bir fırsat” ifadelerini kullandı.