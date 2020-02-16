YÖK doktoralı mühendis yetiştirecek

YÖK, yerli ve milli savunma sanayisi için doktoralı mühendis yetiştirecek.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, 2016-2017 akademik yılında hayata geçirilen “YÖK 100/2000 Doktora Projesi” ne ilişkin konuştu. Saraç, şu andaki doktora öğrenci sayısı ve hedefledikleri öğrenci sayısını açıkladı.

Saraç, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ile savunma sanayisinde doktoralı insan gücüne hangi alanlarda ihtiyacın bulunduğu konusunu görüştüklerini söyledi. Saraç, uzmanların bu konu üzerine çalışma yürüterek önerilerini YÖK'e aktardığını dile getirdi. Projeye aralarında denizaltı tasarımları, bacaklı robotlar, uydu tasarımı, radar ve görünmezlik teknolojilerinin bulunduğu 7 yeni bilim alanı daha eklendi.

Saraç, alanlar arasında yapay zeka ve makine öğrenmesi gibi programların da olduğunu söyledi, bu programların geleceğin teknolojilerine işaret ettiğini ifade etti.

Saraç, belirlenen üniversitelerde doktora yapmak isteyenlerin 1-2 gün içinde YÖK'ün belirlediği üniversitelere başvurabileceğini belirtti.



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