YÖK, FETÖ bağlantılı 41 üniversiteyi açıkladı: Denklik verilmeyecek

YÖK, FETÖ İLE BAĞLANTILI ÜNİVERSİTELERİN LİSTESİNİ DUYURDU

Yüksek Öğretim Kurulu, yurt dışında FETÖ ile bağlantılı üniversitelerin listesini açıkladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu üniversitelerden mezun olanların denklik başvurularının reddedileceğini söyledi. Özvar’ın açıklamaları, akademideki FETÖ yapılanmasını yeniden gündeme taşıdı. Aydınlık Gazetesi, üniversitelerdeki FETÖ’cüleri pek çok kez manşetlerine taşımış, YÖK ise bu haberlere sessiz kalmıştı.

Yükseköğretim Kurulu, öğrenci ve ailelerine yurt dışı üniversite seçiminde FETÖ uyarısı yaptı.

41 ÜNİVERSİTE TANINMIYOR

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yurtdışında FETÖ bağlantılı 41 üniversite bulunduğunu ve bu okullardan mezun olanların denklik başvurularının kabul edilmediğini açıkladı.

GÜNCEL LİSTE YÖK'TE YAYIMLANDI

FETÖ bağlantılı üniversitelerin güncel listesi ve ilgili açıklamalar, YÖK'ün “denklik.yok.gov.tr” adresinde yayımlanıyor. Ayrıca e-Devlet, YÖK web sitesi veya bizzat kuruma başvurarak da bilgi alınabiliyor.

Prof. Dr. Özvar’ın bu açıklamaları, akademideki FETÖ yapılanmasını yeniden gündeme getirdi.

AYDINLIK: ÜNİVERSİTELERDE FETÖ HÂLÂ ETKİLİ

Aydınlık Gazetesi, 'resen ihbar' niteliği taşıyan haberleriyle üniversitelerdeki FETÖ gerçeğini pek çok kez manşetlerine taşıdı. FETÖ, özellikle Anadolu’daki üniversitelerde kuluçkada… Üniversite yönetimlerindeki kritik idari görevler FETÖ’cülere veriliyor. İşsiz ya da ihraç edilen FETÖ’cüler, FETÖ’nün etkili olduğu üniversitelere akademik personel olarak alınıyor.

YÖK SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Aydınlık, FETÖ'nün, Ege, Şırnak, Gaziantep ve Samsun 19 Mayıs gibi Anadolu üniversitelerindeki güncel yapılanmasını tek tek ortaya çıkarken, YÖK bu haberler karşısında sessizliğini sürdürüyor.