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YÖK Prof. Dr. Zeynep Türk'ü görevden aldı

YÖK tarafından, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türk'e yönelik "önemli kadrolara yakınlarının yerleştirildiği" iddiaları üzerine, Türk'ün eşi Prof. Dr. Zeynep Türk, fakülte dekanlığı görevinden alındı.

YÖK Prof. Dr. Zeynep Türk'ü görevden aldı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk'e yönelik "önemli kadrolara yakınlarının yerleştirildiği" iddiaları üzerine, Türk'ün İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı eşi Prof. Dr. Zeynep Türk görevinden alındı.

Alınan bilgiye göre, Rektör Prof. Dr. Türk'ün "eşinin ve yakınlarının üniversitedeki önemli kadrolara yerleştirildiği" iddiaları üzerine YÖK harekete geçti.

Üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin dekanlığını yapan Prof. Dr. Zeynep Türk, YÖK tarafından görevinden alındı.
 

Etiketler; #YÖK
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