Yüksek Öğretim Kurumu Batman Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı için inceleme başlattı. Bazı öğrencilerin peçe ile yüzleri gözükmeyecek şekilde giyinmeleri diğer öğrenciler ile vatandaşları tedirgin etmişti.

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Yüksek Öğretim Kurulu, Batman Üniversitesi Rektörlüğünce yayınlanan peçe ve pardösü uyarısına ilişkin inceleme başlattı.



Bazı öğrencilerin yüzleri gözükmeyecek şekilde giyinmeleri diğer öğrencileri ve vatandaşı tedirgin etmişti.



Konuyla ilgili Batman Ünivrsitesi Rektörü Prof. Dr. Durmuş Aydın fakülte dekanlığını uyardı.



Olayın medyaya yansıması sonucu konuyla ilgili düğmeye basıldı.



YÖK Başkanlığı iddiaları incelemek için YÖK Denetleme Kurulu görevlendirildi.



Batman Üniversitesi İslami İlimler Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Davut Okçu, görevden uzaklaştırıldı.



Soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi için Okçu'nun uzaklaştırıldığı öğrenildi.



