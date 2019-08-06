YÖK'ten 'Hacettepe Üniversitesi' açıklaması
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YÖK'ten 'Hacettepe Üniversitesi' açıklaması

YÖK, Hacettepe Üniversitesinin bölüneceği ya da adının değiştirileceğine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmadığını bildirdi.

YÖK'ten 'Hacettepe Üniversitesi' açıklaması

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), Hacettepe Üniversitesinin bölüneceği ya da adının değiştirileceğine ilişkin herhangi bir çalışma bulunmadığı bildirildi.

YÖK'ten yapılan açıklamada, yükseköğretim sisteminde önemli bir yere sahip Hacettepe Üniversitesinin bölüneceği ya da adının değiştirileceğine ilişkin iddiaları içeren haberlerin sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kurulumuzda bu kapsamda bir çalışma yapılmadığı gibi bu haberlere mesnet teşkil edebilecek başkaca herhangi bir girişim de bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #YÖK
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