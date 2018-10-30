Aydınlık Gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı...

Antalya’da denize girilen Ekim ayında, iki askerimiz Tunceli’de donuyor.

Lafa gelince büyük devletiz cakası.

Askerini bile soğuktan koruyamayana büyük devlet denmez beyler!

Günümüzün iletişim koşullarında donarak ölmek ne demektir?

Kimdir bunun sorumluları, neden hesap sorulmuyor?

104 yıl önce yaşanan facia sebebiyle Enver Paşa’ya söven İslamcılar niye susuyorsunuz?

Yoksa Enver’in ruhu hortladı da, o mu sebep oldu bu donmaya?

Şehitlerimize rahmet, sorumluluğu olanlara lanet!



‘ALİ KOÇ’U VURUN’ EMRİ!

Fenerbahçe yenilince bütün Saray medyası bayram ediyor! Niye mi?

Birincisi Fenerbahçe’yi cezalandırmak, ama ondan önemlisi Ali Koç’u tasfiye etmek için!

Ne alaka, diyenlere tane tane anlatalım.

Ali Koç malum Saray’a rağmen Fenerbahçe’ye başkan oldu zira, Erdoğan’ın kongre arefesinde, “Tecrübe kazanmalı” diyerek Aziz Yıldırım’ı istediği kayıtlardadır.

Öyleyken Fenerbahçe camiası ikinci kere “Tayyip’e hayır” diyerek yenilgiye uğrattı ki, hatırlayın Erdoğan bir önceki seçimde de Mehmet Ali Aydınlar’ı desteklemiş ve yine hüsrana uğramıştı.

İşte bu yenilgilerden ötürü aslında Fenerbahçeli olan Tayyip Erdoğan, sarı-lacivertli kulüp ile camiaya kızgındır. Bu sebeple de onun korosu ya da yağcıları Fener yenilince göbek atıyor.

İkinci ve önemli husus ise şudur:

İyi bir siyaset mühendisi olan Erdoğan, Ali Koç Fenerbahçe’de başarılı olsun istemez, zira başarılı olursa siyasi rakip olarak 2023’deki Cumhurbaşkanı seçiminde karşısına çıkarılacağını düşünüyor.

Yandaşlarda aynı şeyi dikkate alıp durumdan vazife çıkarıp Ali Koç’a hücum ediyor.

Koç, Cumhurbaşkanlığına aday olursa ne değişir demeyin!

İyi eğitimli ve çok paralı Ali Koç, Tayyip’e rakip olursa bugünkü medya düzeni değişir ve Erdoğan zora girebilir.. Saray cenahı böyle düşündüğü için Ali Koç’u Fener’deki başarısızlığını kullanarak yok etmek istiyorlar. Hadise budur.



TAYYİP, BAHÇELİ İÇİN 5 MİLYON KİŞİDEN ÖNEMLİ!

TOBB Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cem Kılıç açıkladı.

Emeklilikte yaşa takılanların sayısı 5 milyonun üstünde ki yakınlarını ile büyük bir kitle ve oy demek..

Öyleyken üstelik seçim arefesinde Bahçeli, bu muazzam kitleyi Tayyip hatırına karşısına aldı.

Üstelik onlara üç ay önce yapılan seçimde yazılı olarak söz vermesine rağmen.

Soru hep aynıdır:

“Bahçeli’yi böyle davranmaya mecbur eden bir şey mi var?”

Ama Andımız olayı ile ittifakı çatırdattılar, demeyin. Daha önce yazdık o tiyatrodur. Amaç AKP’nin Kürtlerden, MHP’nin milliyetçilerden oy almasıdır.



İKİ TARİH ŞOVMENİ

Birinin adı İlber Ortaylı, diğeri Murat Bardakçı’dır.

İkisine sorsanız, tarihin en büyük otoriteleri kendileridir.

Ancak bu iki isim konjonktüre yani şartlara göre tarih anlatır.

Mesela İlber Hoca, Çerkez Ethem için birbirinin zıddı şeyler söyleyebilmiştir ki görüntüler ortada.

Keza Atatürk’ün Samsun’a çıkışına “hata” diyebiliyor.

Murat Bardakçı ise Saray danışmanı olduktan sonra Osmanlı sonrası kurulan Cumhuriyet Hükümeti’nin Topkapı hazinelerini satmaya kalktığını, ancak Fransızların güya onları engellediğini söyleyebiliyor.

Bu Murat’a bir ara bu sütundan, “Baban Türkiye’den niye kaçtı, vatan haini miydi” diye sormuştum.

Bardakçı cevap vereceğine, beni mahkemeye verdi lakin havasını aldı.



Aydınlık