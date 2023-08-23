YÖK'te FETÖ tartışmaları! Eski Rektör Prof. Dr. Ali Gür açıkladı

Eski Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, FETÖ'cülerin sahte yayınlarla akademide yükselişini örnekleriyle anlattı. Yargıyı ve siyasi iradeyi arkasına aldıkları için işlem yapılamadığını belirten Gür, “YÖK bunlara ceza vermedi.” diye belirtti.

Prof. Dr. Ali Gür, sosyal medya hesabında isim vermeden FETÖ’cülerin akademide sahte yayınlarla nasıl yükseldiğini anlattı. Ali Gür, FETÖ'cü öğretim üyelerinin kurum amirlerinin gizli ses kayıtlarını alarak tehdit ettiklerini açıkladı.

"SES KAYITLARI İLE TEHDİT EDİYORLAR"

- Üniversitede bir doktor öğretim üyesi düşünün... FETÖ’nün güçlü olduğu 2012-2013 yıllarında FETÖ taktikleri ile kurum amirlerinin gizli ses kayıtlarını alıyor, tehdit ediyor, bölüm akademik kurulunda 'savcılarla görüştüm onlar bana git kayıt yap bize getir dediler.

FETÖ'cü öğretim üyeleri hakkında yapılan şikayetlerin sonuçsuz kaldığını açıklayan Ali Gür, Yargıdaki FETÖ yapılanmasına dikkat çekti.

"FETÖ'CÜ HAKİMLER SAYESİNDE DÖNÜYOR"

- FETÖ yargıda çok güçlü olduğu için İdare Mahkemesindeki FETÖ iltisaklı hakimler tarafından jet hızıyla yürütmeyi durdurma kararı verilip yeniden göreve başlatılıyor. Gizli ses kayıtları yapması ve öğretim üyelerini tehdit etmesi üzerine yapılan şikayetler sonuçsuz kalıyor ve gizli ses kayıtları yapabilir dercesine suç meşrulaştırılarak daha fazla suç işlemesinin yolu açılıyor.



Ali Gür, Yargı yoluyla korunan FETÖ iltisaklı öğretim üyelerinin hazırladığı akademik yayınlardaki eksikliklerinin YÖK tarafından göz ardı edildiğini söyledi.

"YÖK CEZA VERMİYOR"