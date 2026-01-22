YÖK’ten İranlı öğrenciler için 'öğrenim ücreti' kararı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İran'da yaşanan iletişim sorunları nedeniyle öğrenim ücretlerini ödeyemeyen öğrenciler için üniversitelere resmi yazı gönderdi.

YÖK Başkanlığı tarafından tüm üniversitelere gönderilen yazıda, İran uyruklu öğrencilerin ülkelerindeki internet altyapısındaki aksaklıklar sebebiyle aileleriyle iletişim kuramadıkları ve para transferi gerçekleştiremedikleri belirtildi. Başvuruları değerlendiren Kurul, bu durumun öğrencilerin kendi iradeleri dışında geliştiğini vurguladı.

Açıklamanın tamamı bu şekilde:

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenimlerine devam eden İran uyruklu öğrenciler tarafından; İran'da son dönemde yaşanan internet ve iletişim altyapısındaki ciddi aksamalar nedeniyle aileleriyle sağlıklı iletişim kuramadıkları, bu sebeple yurt dışından para transferi gerçekleştiremedikleri ve öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyemedikleri yönünde tarafımıza başvurular iletilmektedir.

Bilindiği üzere 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinin (g) fıkrasında; “Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz.” hükmü yer almaktadır.

Ancak söz konusu öğrencilerin öğrenim ücretlerini süresi içerisinde ödeyememelerinin, kendi iradeleri dışında gelişen ve ülke genelinde yaşanan teknik ve iletişim sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede; İran uyruklu öğrencilerin öğrenim ücretlerinin bahar dönemi içerisinde ödenebilmesine imkân tanınması, taksitlendirme dâhil olmak üzere makul süre verilmesinin sağlanması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim.