YÖK’ten üniversitelere resmi yazı: Savcılıklarla kurumsal iş birliği istendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), son yıllarda artış gösteren dolandırıcılık olaylarına ilişkin tüm üniversitelere resmi yazı gönderdi.

YÖK Genel Sekreterliği tarafından 6 Şubat 2026 tarihli yazıda, söz konusu dolandırıcılık vakalarının hem bireysel mağduriyetlere hem de ceza soruşturmalarına konu olan ciddi bir toplumsal risk alanına dönüştüğü vurgulandı.

Açıklama şu şekilde:

"Son yıllarda özellikle üniversite öğrencileri ve gençler arasında artış gösteren, IBAN kullandırılması suretiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık olayları hem bireysel mağduriyetlere hem de ceza soruşturmalarına konu olan ciddi bir toplumsal risk alanı hâline gelmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda, öğrencilerin önemli bir kısmının suç teşkil eden fiilin hukuki ve cezai sonuçlarını tam olarak öngöremeden, çoğu zaman iyi niyetle veya kısa vadeli kazanç vaadiyle üçüncü kişiler adına banka hesaplarını kullandırmaları nedeniyle mağdur duruma düştükleri anlaşılmaktadır. Bu durum yalnızca adli bir mesele olmayıp, aynı zamanda üniversite gençliğinin korunmasına yönelik önleyici ve eğitici tedbirlerin önemini ortaya koyan bir toplumsal sorumluluk alanıdır."

Yazıda ayrıca, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile üniversiteler arasında kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği belirtilerek, gençlerin cezai süreçlere dahil olmadan önce bilinçlendirilmesinin hedeflendiği ifade edildi:



"Bu çerçevede, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile üniversiteler arasında kurumsal iş birliğinin geliştirilmesi; gençlerin cezai süreçlere dâhil olmadan önce bilinçlendirilmesini hedefleyen farkındalık ve önleyici çalışmaların birlikte yürütülmesi büyük önem arz etmektedir."

Üniversitelerin sürecin aktif paydaşı olması gerektiği vurgulanan yazıda, bilgilendirici ve önleyici etkinlikler, seminerler ve farkındalık çalışmalarının yürütülmesinin planlandığı kaydedildi.