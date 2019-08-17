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Yol Günlükleri YouTube hesabının sahibi Emre Durmuş'tan UEFA Süper Kupa Finali maçı açıklaması

Yol Günlükleri YouTube hesabının sahibi Emre Durmuş, yaptığı açıklamada özür diledi. Durmuş, "Maçta yaşanan olayda sadece orada bulunup anın heyecanına kapılarak paylaşım yaptığım için hayallerim ve mesleğim olumsuz etkilendi. Her şey çok spontane ilerledi. Hiçbir şekilde alakam olmayan bir nedenden dolayı yaşananların bu noktaya gelmesine çok üzülüyorum. Bu olaydan olumsuz etkilenen herkesten özür dilerim" dedi

Yol Günlükleri YouTube hesabının sahibi Emre Durmuş'tan UEFA Süper Kupa Finali maçı açıklaması

Yol Günlükleri YouTube hesabının sahibi Emre Durmuş, UEFA Süper Kupa finalinde yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı.

Instagram hesabından bir metin paylaşan Durmuş, şunları belirtti:

"Selamlar herkese,

Maçta yaşanan olayda sadece orada bulunup anın heyecanına kapılarak paylaşım yaptığım için hayallerim ve mesleğim olumsuz etkilendi. Her şey çok spontane ilerledi. Hiçbir şekilde alakam olmayan bir nedenden dolayı yaşananların bu noktaya gelmesine çok üzülüyorum. Bu olaydan olumsuz etkilenen herkesten özür dilerim. Ben yine de hayallerimi gerçekleştirmeye devam etmek için elimden geleni yapacağım. Güzel içeriklerle görüşmek üzere!

Sevgiler"

ulusal.com.tr

Etiketler; #yol günlükleri #youtube #emre durmuş #son dakika #son dakika haberleri
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