Yol kenarındaki bavul cinayetinde üçüncü gün: Ayşe Tokyaz davası sürüyor

Küçükçekmece’de 11 Temmuz tarihinde işlenen vahşi cinayetin davası görülmeye devam ediyor. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ı öldüren ve cesedini bir bavula koyarak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakan 38 yaşındaki eski polis memuru Cemil Koç ile beraberindeki 9 sanık, hakim karşısındaki üçüncü gününü geçiriyor.

SANIKLAR VE AİLE YÜZ YÜZE

Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, bir numaralı sanık Cemil Koç’un da aralarında bulunduğu 9 tutuklu sanık ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya maktulün ailesi de tam kadro katıldı. Ayşe Tokyaz’ın ikiz kardeşi Esra, annesi Halime ve babası Mustafa Tokyaz mahkeme salonundaki yerlerini aldı.

DÜN ANNE KONUŞTU BUGÜN SIRA İKİZ KARDEŞTE

Davanın dün gerçekleşen oturumunda sanık Cemil Koç savunmasını sürdürürken, Tokyaz’ın ağabeyi Abdulkadir Tokyaz ve anne Halime Tokyaz mahkeme heyetine beyanlarını sunmuştu. Üçüncü gününe giren duruşmada ise söz sırası maktulün ikiz kardeşi Esra Tokyaz'a geldi. Esra Tokyaz’ın olayla ilgili beyanda bulunacağı duruşma, tarafların yoklamalarının alınmasıyla başladı.