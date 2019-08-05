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Yollarda bayram tedbiri

İçişleri Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi karayollarında alınacak tedbirleri duyurdu. Tedbirler kapsamında 116 bin 236 personel görev yapacak.

Yollarda bayram tedbiri

Kurban Bayramı tatilinde trafik ekipleri teyakkuzda olacak.

9 Ağustos'ta başlayacak Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında 116 bin 236 trafik personeli görevlendirildi.

Karayollarında alınacak tedbirleri içeren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzalı "Bakanlık Talimatı" illere gönderildi.

Tatil süresince 18 ildeki 20 güzergâhta 10 kilometrede bir ekip görevlendirilecek. Bin 120 yolcu otobüsü sivil ekiplerce denetlenecek.

Ayrıca, 19 ilde 88 saat helikopterle, 78 ilde ise bin 377 saat drone ile havadan denetim yapılacak.

Özellikle kazaların yoğun olduğu bölgelerde 36 polis başmüfettişi, 10 jandarma başmüfettişi, 10 jandarma,  56 müfettiş görev başında olacak.


ulusal.com.tr

Etiketler; #içişleri bakanlığı
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