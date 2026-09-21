Yollarda ölüm tuzağı! Her 2 ciddi kazadan birinde motosiklet var: Kuryelerde kaza oranı 14 katına çıktı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı 35 milyona yaklaşan taşıtın yaklaşık 7,6 milyonunu motosikletler oluştururken, bu araçların toplam taşıtlar içindeki payı yüzde 21 seviyesinde kaldı. Ancak kazalardaki oran bunun katbekat üzerine çıktı: 2026'nın ilk dört ayında kayıtlara geçen 138 bini aşkın ölümlü ve yaralanmalı kazanın yüzde 47,1'ine motosikletler karıştı. Veriler, her iki ciddi kazadan birinde iki tekerlekli bir aracın bulunduğunu ortaya koydu.

ARAÇ PARKINDA HER 5 TAŞITTAN BİRİ İKİ TEKERLİ

TÜİK’in Ağustos 2026 istatistiklerine yansıyan araç dağılımı:

Toplam Taşıt Sayısı: 34 milyon 911 bin 879

Motosiklet Sayısı: Yaklaşık 7 milyon 610 bin (Toplam parkın %21'i)

Otomobil Sayısı: 18 milyon 37 bin 907

Elektrikli Otomobil Sayısı: 472 bin 157

Ağustos Ayı Artışı: Yalnızca Ağustos 2026'da trafiğe kaydedilen 171 bin 887 yeni aracın yüzde 47,5'ini motosikletler oluşturdu. Trafiğe yeni katılan neredeyse her iki taşıttan biri motosiklet oldu.

138 BİN CİDDİ KAZANIN 69 BİNİNDE MOTOSİKLET VAR: KUSUR ORANI %67,7

İçişleri Bakanlığı verilerine göre kaza ve kusur analizinde öne çıkan kritik oranlar:

Kaza Bilançosu: Yılın ilk dört ayında yaşanan 138 bin 833 ölümlü veya yaralanmalı kazanın tam 69 bin 131'inde motosiklet yer aldı.

Sürücü Kusuru: Motosikletlerin karıştığı kazalarda sürücülerin kusur oranı yüzde 67,7 olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık her 3 vakadan 2'sinde kusur motosiklet sürücüsüne yazıldı.

En Sık Yapılan Kural İhlalleri:

Hız ihlali: %49,3

Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama: %17,3

Şerit izleme ve hatalı şerit değiştirme: %7,1

MOTOKURYELERDE BÜYÜK ALARM: AĞIRLIKLARININ 14 KATI KAZAYA KARIŞIYORLAR

Raporda en dikkat çekici ve endişe verici veri teslimat sektöründe çalışan motokuryeler tarafında görüldü:

Motokuryeler toplam motosiklet nüfusunun yalnızca yüzde 1,4’ünü oluşturmasına rağmen, motosiklet kazalarındaki payları yüzde 19,8’e ulaştı.

Kuryelerin kazaya karışma sıklığı, trafikteki genel varlıklarının yaklaşık 14 katı büyüklüğe ulaştı.

Bu tablonun temel nedenleri arasında; teslimat yetiştirme baskısı, 16 saati bulan uzun ve yorucu mesailer, uykusuzluk, aşırı sürat ve yoğun şehir trafiğinde dar aralıklardan sürekli makas atma zorunluluğu gösteriliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 2026-2027 EYLEM PLANI

Artan kaza bilançosu üzerine İçişleri Bakanlığı denetimleri sertleştirmek için düğmeye bastı:

2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı devreye alındı.

Güvenlik güçleri; kask takma zorunluluğu, hız sınırları, ters yön ihlalleri, kırmızı ışık geçişleri ve motokuryelerin mesleki yetki belgeleri üzerine yoğunlaştırılmış ve sıkı denetimler uygulayacak.

Uzmanlar ise yalnızca cezai yaptırımların yeterli olmayacağını; zorunlu ileri sürüş eğitimlerinin getirilmesi ve kuryelerin insanlık dışı çalışma saatlerinin yasal olarak sınırlandırılması gerektiğini vurguluyor.