Yönetmen Onur Ünlü'nün İstanbul'un fethiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki yağdı.
Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ünlü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü, paylaşımında, İstanbul'un fethi için "işgal" ifadesini kullandı.
Onur Ünlü, "Hiç kimseye tahammül etmek zorunda değilim, kimse de bana tahammül etmek zorunda değil. Öyleyse, İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevineceğim" diye yazdı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.