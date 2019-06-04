Ünlü yönetmen Onur Ünlü'nün 1453'teki İstanbul'un fethiyle ilgili yazdıkları, büyük tepki topladı.

Yönetmen Onur Ünlü'nün İstanbul'un fethiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepki yağdı.Kişisel Instagram hesabından paylaşımda bulunan Ünlü, sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü, paylaşımında, İstanbul'un fethi için "işgal" ifadesini kullandı.Onur Ünlü, "Hiç kimseye tahammül etmek zorunda değilim, kimse de bana tahammül etmek zorunda değil. Öyleyse, İstanbul'un 1453'teki işgalini fetih zanneden vasatlar beni takibi bırakırsa çok sevineceğim" diye yazdı.