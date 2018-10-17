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Yöresel Ürünler Fuar'ı 24 Ekim'de başlıyor

Anadolu'nun renklerini, tatlarını, yörelerin meşhurlarını bir araya getiren fuara sayılı günler kaldı. Antalya, Yörex Yöresel Ürünler Fuarı'na 9’uncu kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Memleket hasreti çekenlerin heyecanla beklediği fuar, 24 Ekim’de kapılarını açacak. Ekonomide çözümün en önemli kaynağını oluşturan yerli üretim gerçeği, fuarı bu yıl daha da anlamlı hale getiriyor.

Yöresel Ürünler Fuar'ı 24 Ekim'de başlıyor

12 bin yıllık Anadolu’nun el emeği göz nuru ürünleri bu fuarda bir araya geliyor. Yöresel Ürünler Fuarı başlıyor.

Yörex, Antalya’da 9’uncu kez kapılarını açacak. 24-28 Ekim tarihleri arasında ülkemizin gururu yerli ürünlerimiz fuardaki yerini alacak.

Ekonomik daralmanın yaşandığı günümüzde, kalıcı çözümün en önemli kaynağını yerli üretim oluşturuyor. Bu durum, fuarı daha da anlamlı hale getiriyor.

Yörex, başlangıcından bugüne bizim olanı sergilemekle kalmadı. Ürünlerimizin, coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınmasını da sağladı. Coğrafi işaretli ürün sayısı 371’e ulaştı. Başvuru aşamasındaki ürün sayısı ise 409 oldu.

Sektörde katma değer yaratmanın temeli, yöresel ürünleri coğrafi işaret ile ihraç etmek olarak değerlendiriliyor. Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Çandır, bu konuya dikkat çekti.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin de, ürünlerimizin coğrafi işaret ile pazarlama koşullarının geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Fuara bu yıl 72 ilden kurum, oda, borsa ve ilgili firmalar katılıyor. 200 bin ziyaretçi hedefleniyor. Memleket hasreti çekenler bu fuara bekleniyor.

HABER: DEVRİM AŞKIN KARASOY
KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ 
ulusal.com.tr

Etiketler; #töresel ürünler #fuar #antalya
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