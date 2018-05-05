Serasını işledi, alnının terini sildi, seçim kurulunun yolunu tuttu.Serikli üretici, ürettiğinin karşılığını alamayan milyonlarca çiftçi adına, Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanlığı adaylığına imzasını verdi.Yörüklerin geleneksel imecesi bugün de devam ediyor. Köylerinde bir araya geldiler seçim kurullarına gittiler.Yurttaşlara göre Ermeni Soykırım yalanını 80 Milyonun sırtından alan Doğu Perinçek Türkiye'nin temel sorunlarını da çözecek.Mayası bağımsızlıkla yoğrulmuş Yörükler için tek aday Perinçek.Serikli yurttaşlar her şartta Perinçek'in mücadelesinin yanında.