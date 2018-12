Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı

2019 yılının yazısına aslında dün başladık. Yeni yılda Atatürk mevzisi, bütün Türk milletinin mevzisidir ve insanlık mevzisidir.



FEDAİLER ÖLÜR FEDAİLİK ÖLMEZ





Ancak 2019 yılına Mehmet Esmersiz girdik. 15 Aralık 2018 günü son nefesini verdi. Frankfurt’ta Vatan Partisi Avrupa Temsilciliği 11. Kurultayı’nda aldık haberini. Gökyüzünde bir fedai daha eksildi. Ama fedailerin bıraktığı ışıkla yıldızlar birbiri ardı sıra parlıyor. Bir fedai gidiyor, bin fedai geliyor.

Fedai adına Mehmet Esmer kadar yakışanı az bulunur.

O’nu düşününce, şu gerçeği keşfettim: Fedailer ölür, fedailik ölmez. Her fedai, ölümsüz fedailiğin ateşini harlatır.



GÖREVLE YAŞAMAK

2019, Altın Dönemin yılıdır. Altın dönem, fedailerin altın görev zamanıdır.

Mehmet Esmersiz bir görev düşünemiyoruz.

Herkes ekmek yiyerek, su içerek yaşar. Mehmet Esmer, görev yaparak yaşadı. O’nun ekmeği de suyu da, görev yapmaktı.

Ama dünya böyle işte. Yunus Emre’nin deyişiyle, “Muhammed’i bir top beze saran dünya.” Şimdi o görev adamı, bir top bezin içinde ve toprağın altında görevine devam ediyor. Fedai böyledir, bıraktığı namla görevini sürdürür. Topraktan biten yeni fedailer, Mehmet Esmerlerin hikâyeleriyle yürürler yollarında.



YOLUNU SEVEN YORULMAZ

2018 son nefesini veriyor, 2019 ilk nefesini alıyor.

2019 yılına Mehmet Esmersiz değil, Mehmet Esmer gibi giriyoruz.

45 yıldır yürüdüğü yolunu, sevdiği için yorulmadı. Çünkü yürüyenler, yolun bilincindedir. Yolunu seven yorulmaz. Uçan kuşlara, yürüyen fedailere mâlum olsun: Omuz omuza yürüyenler, el ele yürüyenler yorulmaz. Fedailer yorulmadan düşer toprağa. Ve arkalarında yorulmayan bir isim, önlerinde ise bitmeyen bir yol bırakırlar. Mirasları o kadar sonsuzdur.



YORULMAYAN YOL

Bu yolun başını bilen var mı? Bu yolun sonsuzunda neler var?

Ama hepimiz bu yola düştük. Yol gidiyor, biz gidiyoruz. İşte Abidin Dino gibi nice erenlerin, Durmuş Uyanık gibi nice emek kahramanlarının, Suphi Karaman gibi nice devrimcilerin yolu, kim bilir hangi milattan beri vardır ve yorulmuyor. Biz gidiyoruz, yol gidiyor. Biz toprağa düşüyoruz, ama yol yürümeye devam ediyor.

Mehmet Esmer gidiyor, yol kalıyor. Mehmet Esmer gözü açık gitmiyor. Çünkü biliyor, yolun yürüyüşü devam ediyor. Yorulmayan yolun yürüyüşçüsü olan fedai, yolla birlikte sonsuza yürüyor.



EŞEĞİ SEMER YORAR YOL YORMAZ

Kimisi yorulunca, yola küser, yola kızar, yolda yürüyenleri kıskanır, fitneye fesada düşer. Oysa o yorgunu yoran yol değildir. İçindeki yükler ağır gelmiştir. Bizim Şair Turan Kul’dan duydum o müthiş sözü: “Eşeği semer yorar, yol yormaz.”

Parti fedaisinin semeri yoktur, o nedenle yol ne kadar uzun olursa olsun, son nefesine kadar dinçtir, umutludur, özgüvenlidir, gözleri geleceğe uzanan yolun sonsuzluğundadır.

Yolun sonsuzluğu, O’na sonsuz bir güç verir. Çünkü bilmektedir, yorulmayan bir yolun yolcusudur. Mehmet Esmer, işte o yolun sonsuzluğuna bakarak sonsuz nefesini verdi.

Sırtında bireyciliğin, bireyselliğin, yalnızlığın, kimsesizliğin, bencilliğin yükleri yoktu. Paylaşmak, onun elleriydi. Yardıma koşmak, O’nun ayaklarıydı. Sevmek, O’nun kanatlarıydı. Parti, O’nun gözleriydi.



TAŞRADAN BİLİNMEYEN AHVAL

Parti fedaisi idi. Öncü Partide uçsuz bucaksız özgürlüğü bulmuştu, eşsiz rahatlığa kavuşmuştu ve coşkun sevinç kaynağını keşfetmişti. Muhyi’nin söylediği gibi, dışımızdan sormakla, dışımızdan bakmakla bilinmeyen ahvaldir bu:

Sayılmayız parmağ ile

Tükenmeyiz kırmağ ile

Taşramızdan sormağ ile

Kimse bilmez ahvalimiz

Erenlerin birdir yolu

Cümlesine dedik beli

Gören bizi sanır deli

Usludan yeğdir delimiz



ALTIN YILLARA MERHABA

Erenlerin yolundan gidiyoruz, çekilip hakka gidiyoruz, yedi ateşten geçiyoruz, Altın Fırsat zamanında yürüyoruz, Mustafa Kemal’dir ulumuz.

Mehmet Esmerlerin yorulmayan yolunda, 2019’a merhaba diyoruz!

Merhaba 2019!

Merhaba Mehmet Esmerlere müjdeler vereceğimiz altın yıllar!



Aydınlık