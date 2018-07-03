Sosyal paylaşım sitesi Youtube'ta çok sayıda takipçisi olan Bülent Mert ile "Çorumlu Amir" olarak tanınan Amir Zakaria, yayımladıkları videoların altına yasa dışı bahis sitelerinin reklamını koydukları gerekçesiyle başkentte gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde düzenlenen operasyonda, Youtube kanallarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamına yer verdikleri gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan Bülent M. ve "Çorumlu Amir" olarak tanınan Amir Zakaria'nın yayımladıkları videoların altına yasa dışı bahis sitelerinin reklamını koyduğunu belirledi.



Düzenlenen operasyonda, Bülent Mert ve Amir Zakaria gözaltına aldı, evlerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.



Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı Amir Zakaria'nın üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.