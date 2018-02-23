Youtube, TSK'nın teröristlere operasyon görüntüsünü sildi. Görüntünün şiddet içerdiği gerekçesi ile kaldırıldığını açıklayan Youtube, tepkiler üzerine videoyu yeniden erişime açmak zorunda kaldı.

Terör örgütünün Afrin'e giden mühimmat ve silah konvoyunun vuruluş anına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin videosu Youtube'tan silindi.



Genelkurmay Başkanlığı, teröristlere ait konvoyun imha edilmesi ile ilgili görüntüleri resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesabından paylaştı.



Ancak videonun bir süre sonra Youtube ağında erişime engellendiği görüldü.



Youtube'dan yapılan açıklamada gerekçe olarak görüntülerin şiddet içermesi gösterildi. Videoyu tıklayanların karşısına "Bu video, YouTube'un şiddet barındıran veya görsel açıdan rahatsız edici içeriğe ilişkin politikasını ihlal ettiği için kaldırıldı" yazısı çıktı.







Youtube'un bu kararı kısa süre içerisinde büyük tepki topladı.



Tepkiler karşı açıklama yapamayan Youtube skandal karardan geri adım attı, video yeniden erişime açıldı.





ulusal.com.tr