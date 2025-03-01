Youtube'da Şubat ayında en çok izlenen haber kanalı yine Ulusal oldu

Youtube'nin en çok izlenen haber kanalı Şubat ayında da Ulusal Kanal oldu. 2024'ün son altı ayında Youtube'da en çok izlenen TV kanalı olmayı başaran Ulusal Kanal, başarısını 2025'in Ocak ve Şubat aylarında da sürdürdü.

ULUSAL KANAL ŞUBAT AYINDA DA ZİRVEDE

Youtube'da Şubat ayında en çok izlenen kanallar belli oldu. Youtube kanallarının izlenme, abone sayıları gibi verilerini ölçen VidIQ ve Wiewstats platformu, Şubat ayı sıralamalarını yayınlandı. Ulusal Kanal Şubat ayında da zirvedeki yerini korudu. Ulusal Kanal'ın Youtube'da yayınlanan içerikleri son 30 günde yaklaşık 64 milyon kez izlendi.

Youtube kanallarının istatistiklerinin yer aldığı vidIQ adlı platformda son 30 günlük izlenme verilerine göre ilk beş kanal şu şekilde:

Ulusal Kanal - 64 milyon Halk TV - 63 milyon Haber Global - 56 milyon Sözcü TV - 53.5 milyon CNN Türk - 32 milyon

Yine Youtube istatistiklerini anlık paylaşan Wievstats adlı kuruluşa göre de Şubat ayında birinci sırada yer aldı. Ulusal Kanal, 1 milyon abone sayısını geçti ve son 8 ayda en çok izlenen haber kanalı oldu. Ulusal Kanal’ın videoları, YouTube’da her gün 2 buçuk milyon izleniyor.

2 MİLYON ABONE İÇİN ABONELERİMİZE ÇAĞRIMIZ VAR!

Ulusal Kanal, geçtiğimiz günlerde 1 milyon abone hedefine ulaşmış ve yeni hedefini "2026 yılında 2 Milyon abone" olarak belirlemişti. Ulusal Kanal İnternet Sorumlusu Barış Demiralay "Önümüzdeki hedef: 2 milyon abone! Ulusal Kanal abonesi 1 milyon kişiden YouTube hesabımızdan üyelik satın alarak destek olmasını, videolarımıza yorum yapmasını, sosyal medya hesaplarında paylaşmasını ve yeni aboneler bulmamıza yardımcı olmasını istiyoruz. Ulusal Kanal abonesi sadece önüne düşeni izleyen değil harekete geçen, görev alandır." sözleriyle izleyicilerine abone çağrısında bulunmuştu.

Ulusal Kanal'a abone olmak için: YouTube.com/ulusalkanalTV

Kaynaklar:

1. YouTube Stüdyo

2. Wievstats

3. VidIQ