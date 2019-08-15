Dün gece UEFA Süper Kupa maçında Liverpool ile Chelsea maçında sahaya giren Ali Abdülselam Yılmaz ve onu görüntüleyen 4 arkadaşı bu sabah savcının talimatıyla gözaltına alındı. YouTuber ve 4 arkadaşı polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Dün gece UEFA Süper Kupa maçında Liverpool ile Chelsea maçında sahaya giren "Deli Mi Ne" isimli YouTube kanalının sahibi Ali Abdülselam Yılmaz gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ali Abdülselam Yılmaz ve onu görüntüleyen 4 arkadaşı bu sabah savcının talimatıyla gözaltına alındı.



Liverpool ile Chelsea arasında Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa maçının 14. dakikasında sahaya atlayan Ali Abdülselam Yılmaz ile Yılmaz'ın videosunu çektikleri belirlenen E.D, Y.Y, F.Y, ve C.Ö de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Yılmaz'ın, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen ilk sorgusunda Süper Kupa Finali'ni izlemek için stadyuma geldiğini, maçın heyecanıyla kendini sahaya atarak kaleye doğru koşmaya başladığını söylediği öğrenildi.



Yılmaz'ın ayrıca, gerçekleştirdiği hareketin önceden planlanmadığını ve beraberindeki arkadaşlarının video ve fotoğraf çektiğinden habersiz olduğunu belirttiği bildirildi.



YouTube'daki kanalında çektiği videoları yayınlayan Ali Abdülselam Yılmaz'ın, Liverpool ile Chelsea arasında dün Vodafone Park'ta oynanan UEFA Süper Kupa final maçında, ilgi çekmek için sahaya atlaması kamuoyunda tepki çekmişti.





ulusal.com.tr