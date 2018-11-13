Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, Bağcılar'da Özkan'ın kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti.

Ünlü Youtuber Emre Özkan ve kız arkadaşı İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Nahide Cansu Kovancı, Bağcılar'da Özkan'ın kiraladığı stüdyoda sabaha karşı çıkan yangında hayatını kaybetti.

Youtuber Emre Özkan, İstanbul Arel Üniversite’nde Radvo, TV ve Sineme Bölümü okuyordu.



Düğünlerde de piyanistlik yapan Özkan‘ın en büyük amacı okulunu bitirip yönetmen olmaktı.



YouTuber Emre Özkan kimdir?

YouTube üzerinden yaklaşık 350 bin aboneye sahip olan Emre Özkan, hazırlamış olduğu parodiler ile sık sık gündeme geliyordu. Oğuzhan Koç’un Bulutlara Esir Olduk, Derya Uluğ’un Canavar, Çağatay Akman’ın Gece Gölgenin Rahatına Bak şarkılarına çektikleri parodiler ile ünlenen Özkan ve arkadaşları, son zamanlarda internet dünyasında bir hayli tanınan isimleri haline gelmişlerdi.



1993 yılında Samsun’un Havza ilçesinden dünyaya gelen Özkan, İstanbul Arel Üniversite’nde Radvo, TV ve Sineme Bölümü okuyordu. Aynı zamanda da düğünlerde de piyanistlik yapan YouTuber, vermiş olduğu bir röportajda çekmecesinde onlarca paradi metnini ve şarkı sözünü hazır tuttuğunu belirtmişti.



Çekmiş olduğu eğlenceli parodi videolarıyla adından oldukça söz ettiren Özkan‘ın en büyük amacı ise okulunu bitirip yönetmen olmaktı.





