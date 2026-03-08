Yozgat'ta 343 litre sahte alkol ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte sahte alkol üretimi ve ticaretinin yapıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Bu kapsamda merkeze bağlı Tayip ve Kuyumcu köylerinde gerçekleştirilen operasyonda, 343 litre el yapımı sahte alkol ile 10 litre etil alkol ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.A, M.D. ve M.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.