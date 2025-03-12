Yozgat’ta şaşırtan olay! Ramazan pidesinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Yozgat’ta zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik gerçekleştirilen denetimde ilginç bir olay yaşandı. Bir dilencinin topladığı paraları saklamak için kullandığı yöntem şaşkınlık yarattı. Ramazan pidesinin içinden çıkan miktar duyanları hayrete düşürdü!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yozgat’ta şaşırtan olay! Ramazan pidesinden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü
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Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında kent genelinde dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında bir dilencinin şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Zabıta ekipleri, dilencinin elindeki ramazan pidesinin içine sakladığı 617 lirayı buldu.

Denetimler sırasında yaşanan bu ilginç olay, ekipleri de şaşırttı. Dilencinin, topladığı paraları dikkat çekmemek için pide içerisine sakladığı öğrenildi.

PİDENİN İÇİNDEN ÇIKAN PARA TUTANAĞA GEÇİRİLDİ

Zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilenci, işlemleri yapılmak üzere Yozgat Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kabahatler Kanunu kapsamında dilenciye idari para cezası kesilirken, pide içinden çıkan 617 liraya da tutanakla el konuldu.

Yetkililer, ramazan ayında duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan dilencilere karşı denetimlerin süreceğini belirtti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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