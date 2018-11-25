Basın Konseyi’nden medya sektöründe para karşılığında haber ve röportajlar yapıldığı yönündeki iddialarla ilgili bir açıklama geldi. "Türk Medyasına Önemli Hatırlatma" başlıklı açıklamada "Basınının inandırıcılığı ve saygınlığının her değerin üstünde olduğu" vurgulandı.

Türk medyası son dönemlerin en zor süreçlerinden geçiyor. Basın özgürlüğünün yok sayıldığı günümüzde, çoğu gazete kağıt krizi nedeniyle yayın hayatına devam etmekte zorlanıyor. Özellikle muhalif medya reklam gelirinden pay alamıyor. Halkın haber alma özgürlüğü, özellikle ekonomik sorunlar başta olmak üzere ciddi şekilde sekteye uğruyor.



Muhalif medya ayakta kalma mücadelesi verirken, siyasi iktidara yakınlığı ile bilinen bazı medya kuruluşlarında para karşılığında haber ve röportajlar yapıldığı iddiları gündeme geldi.



Basın Konseyi’nden konuyla ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. "Son günlerde medyamızda yer alan birtakım iddialar Basın Konseyi’nce endişeyle izlenmektedir." denilen açıklamada Türk medyasına saygınlık uyarısı yapıldı.



"Basın Meslek İlkeleri’nin 3. maddesine göre “Kamusal bir görev olan gazetecilik, ahlaka aykırı özel amaç ve çıkarlara alet edilemez. Gazetecinin yazdığı yazının içeriği karşılığında ilgili kişilerden parasal veya başka türden herhangi bir menfaat elde etmesi, etik açıdan kabul edilemez bir davranıştır... Haber veya röportaj ya da köşe yazısı kisvesi altında bazı kişilerin, şirketlerin veya ürünlerin övülmesi, aslında gizli olarak reklam yapılması anlamına gelir. Bu ise, okuyucuyu yanıltmama yasağının dolanılması demektir.



Yukarıda anılan ilkelere uyulmamasının, yazar- muhabir ile bir bütün olarak Türk basınının inandırıcılığını ve saygınlığını ciddi şekilde sarsacağı açıktır."



Türk medyasına "Güven ve saygınlık" uyarısı yapılan Basın Konseyi açıklamasında para karşılığı yapılan haber ve röportajların "İlan- reklam- tanıtım" logosu başlığı altında yayınlanması gerektiği hatırlatıldı.



ulusal.com.tr