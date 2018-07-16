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"YPG çekildi" iddiasına yalanlama

Amerika ile işbirliği içindeki Menbiç Askeri Konseyi'nin "PYD/YPG Menbiç'ten tamamen çekilmiştir" açıklamasına Ankara'dan jet yalanma geldi. Dışişleri kaynakları, PYD'nin Menbiç'ten tamamen çekildiği haberlerinin abartılı olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirtti. Kaynaklar, sürecin halen devam ettiğini vurguladı.

"YPG çekildi" iddiasına yalanlama
Sözde Konsey "PYD çekildi" dedi. Ankara'dan jet yalanlama geldi. 

Ankara ile Washington'un PKK/PYD'nin Menbiç'ten çıkartılmasına ilişkin vardığı mutabakat süreci devam ediyor.

Amerika ile işbirliği içindeki Menbiç Askeri Konseyi, PYD/YPG'nin Menbiç'ten tamamen çekildiğini iddia etti. Reuters ve Associated Press gibi batı merkezli haber ajansları da bu iddianın doğru olduğuna ilişkin haberler geçti. Ancak bu haberlere Ankara'dan yalanlama gecikmedi.

Ulusal Kanal'ın ulaştığı Dışişleri kaynakları, "PYD tamamen çekildi mi?" sorusuna "Bu haberleri abartılı buluyoruz" yanıtını verdi.

Sürecin halen devam ettiğini kaydeden kaynaklar, devriye faaliyetine işaret etti.
 
 

Kaynak: AA
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