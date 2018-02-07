Abdullah Ağar, terör örgütü YPG-PKK-PYD'nin neden Kilis, Reyhanlı, Azez gibi yerleşim yerleri ve İdlib-Atme gibi sığınmacı kamplarına saldırdığını sordu. Ağar, 11 maddede cevapladı

Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Suriye Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başarıyla ve planlandığı şekilde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığından beri sivil yerleşim yerlerine 100 civarında ağır silah saldırısı olduğunu ifade etti.



Ağar, bu durumun anlamını, 'YPG/PKK, neden Kilis, Reyhanlı, Azez gibi yerleşim yerlerini ve İdlip-Atme gibi sığınmacı kamplarını neden vuruyor?' ve 'Konvansiyonel amaçlarla üretilmiş Grad-Katyuşa-Havan gibi ALAN ETKİLİ YIKICI SİLAHLARLA NEDEN ateş altına alıyor?' diye sordu.



Ağar, 11 maddede bu soruları cevaplandırdı.



Abdullah Ağar şunları yazdı:



"1- Devleti ve Silahlı Kuvvetleri tahrik etmek, harekatı aceleye getirmek, karar vericileri hataya zorlamak.



2- Harekatın önceliklerini, yönünü ve hassasiyetlerini değiştirmek.



3- Harekatın hızını, dengesini ve insicamını bozmak.



4- Taktik atılımları istediği yönlere kanalize etmek.



5- Toplumda huzursuzluk ve gerginlik yaratmak.



6- Toplumun harekata verdiği desteği azaltmak ve gevşetmek,



7- Tahrik ederek "Sivil hassasiyetleri" köreltmek,



8- Etnik ve mezhebi kırılganlık üretmek, var olanları derinleştirmek,



9- Canı da fena yanmış durumda. Artık nasıl olursa olsun, bir yerlere, bir şeylere zarar vermek istiyor. Şu ana kadar giriştiği sayısız sızma girişimlerinden hiçbirinde muvaffak olamadı. Harekatın gidişatını etkileyecek, taktik ya da operasyonel bir başarı üretemedi. O kadar yoğun tahkimata, sofistike ve konvansiyonel silaha, binlerce teröriste ve on binlerce patlayıcı düzeneğine rağmen: bireysel ve mevzisel birkaç fotoğrafla yetiniyor, bunlar üzerinden propaganda yapmaya çalışıyor. Sadece angaje yazılı ve görsel medya üzerinden algı ve tahrik operasyonları yapabiliyor.



10- Bir de sonuçta bu bir terör örgütü. Masumları öldürmeyi çok seviyor.



11- YPG/PKK, omurgası-kimyası ETNİK-MEŞREBİ-SİYASİ ve İDEOLOJİK BOZGUNCULUK üzerine inşa edilmiş MÜŞRİK KAREKTERLİ (CANLI PUTLARA TAPICI) RADİKAL BİR TERÖR YAPILANMASIDIR."



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