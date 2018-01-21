Barzani'nin Rudaw kanalına konuşan YPG'li teröristler "Afrin harekâtında Rusya da en az Türkiye kadar sorumludur. Türkiye’nin ortağıdır” açıklamasını yaptı.
Türkiye'nin Zeytin Dalı haraketıyla şoka giren terör örgütü PKK, PYD ve YPG unsurları, Rusya'yı düşman ilan etti.
Barzani'nin Rudaw kanalına konuşan YPG'li teröristler, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinden rahatsızlıklarını dile getirdi.
Öte yandan PKK destekçisi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Rusya hedef alındı.
Twitter'da Türkiye ve Rusya ortak düşman olarak gösterildi.
ulusal.com.tr
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı ile şoka giren terör örgütü PKK/YGP'nin sorumluları, Rusya'yı düşman ilan etti. suçladı.
Barzani'nin Rudaw kanalına konuşan YPG'li teröristler "Afrin harekâtında Rusya da en az Türkiye kadar sorumludur. Türkiye’nin ortağıdır” açıklamasını yaptı.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.