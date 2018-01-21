Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekâtı ile şoka giren terör örgütü PKK/YGP'nin sorumluları, Rusya'yı düşman ilan etti. suçladı.

Barzani'nin Rudaw kanalına konuşan YPG'li teröristler "Afrin harekâtında Rusya da en az Türkiye kadar sorumludur. Türkiye’nin ortağıdır” açıklamasını yaptı.



Türkiye'nin Zeytin Dalı haraketıyla şoka giren terör örgütü PKK, PYD ve YPG unsurları, Rusya'yı düşman ilan etti.



Barzani'nin Rudaw kanalına konuşan YPG'li teröristler, Rusya ile Türkiye arasındaki işbirliğinden rahatsızlıklarını dile getirdi.



Öte yandan PKK destekçisi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda da Rusya hedef alındı.



Twitter'da Türkiye ve Rusya ortak düşman olarak gösterildi.





ulusal.com.tr

