YPG-SDG resmen feshediliyor! Kobani sorumlusu Berhudan'dan tarih verdi

Türkiye Gazetesi'nden Ayhan Bilgen'e açıklamalarda bulunan PYD-SDG Kobani Sorumlusu Mahmut Berhudan; birkaç gün içinde yapının tamamen feshedileceğini, özerk yönetim modelinin son bulacağını ve Suriye ordusuna entegrasyon sürecinde pürüzlerin yüzde 99 oranında aşıldığını duyurdu.

"ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİN YILIN HAMLESİNİ YAPTI"

Bölgede gelinen noktanın Türkiye'deki süreçten bağımsız olmadığını belirten Berhudan, Ankara'nın yürüttüğü diplomasi ve barış zeminine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli çok büyük riskleri olsa da belki de bin yılın hamlesini yaptı. Akan kanı durdurmanın yanında açılan bu yeni sayfanın tüm Orta Doğu jeopolitiğine çok önemli etkileri olacak. Erdoğan ve Bahçeli’nin üstlendiği misyon gerçek bir vatansever sorumluluğu ve geleceği inşa tavrıdır. Dâhiyane bir çözüm yöntemi ürettiler; böyle bir adımı da ancak büyük devlet adamları atabilir."

"SİLAHLARIMIZI GÖMDÜK, GERİ DÖNÜŞ YOK"

Suriye ordusuna katılım ve idari entegrasyonun teorik olarak tamamlandığını ifade eden Berhudan, 29 Ocak mutabakatına bağlı olduklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

Fesih ve Entegrasyon: "Birkaç gün içinde YPG-SDG’nin feshini duyuracağız. Özerk yönetim yapısı ortadan kalkacak. Tek ordu, tek devlet, tek bayrak çerçevesinde yeni Suriye’yi inşa edeceğiz."

Silahların Bırakılması: "Bizim açımızdan bu aşamadan geri dönüş yok, silahlarımızı gömdük. Artık Suriye’nin asli unsuru olarak birlik içinde varlığımızı sürdüreceğiz."

Yeni Anayasa Çağrısı: "Şam tarafına düşen görev; Kürt, Türkmen, Arap, Dürzi, Ezidi tüm unsurların haklarını gözeten kuşatıcı ve adil bir anayasa hazırlamaktır. Baas zihniyeti tamamen tasfiye edilmelidir."

"AYRI DEVLET TALEBİMİZ YOK, ETLE TIRNAK GİBİYİZ"

Ayrılıkçı bir hedefleri bulunmadığının altını çizen Mahmut Berhudan, Türkiye ile olan bağlara dikkat çekerek açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Bizim ayrı bir devlet talebimiz yok. 'Kobani müstakil devlet olacak' demek akıl dışı bir çılgınlıktır. Suriye Kürtleri ülkenin her tarafına yayılmış asli bir parçadır, etle tırnak olduk. Bu durum Türkiye için de geçerli; Türkiye’nin her yerinde binlerce akrabam var. 1926 hattı ile bizi ayırmışlardı, şimdi bu parantezi kapatma zamanı. DEAŞ saldırdığında halkımız Türkiye'ye sığındı ve hürmet gördü, bunu asla unutamayız. Artık barışı ve ortak geleceği inşa edeceğiz."

Kaynak: Aydınlık.com.tr