YPG'den İsrail'e sıcak mesaj: Destek veren herkese teşekkür ederiz

YPG elebaşı Mazlum Abdi, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısına olumsuz yaklaştı. Abdi, İsrail dahil kendilerine destek verecek her gücü memnuniyetle karşılayacaklarını belirtti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
YPG'den İsrail'e sıcak mesaj: Destek veren herkese teşekkür ederiz
Yayınlanma:

PKK’nın Suriye’deki yapılanması YPG, İsrail’e yönelik olumlu açıklamalarda bulundu. BBC’ye konuşan Mazlum Abdi, “Bize destek veren hangi devlet olursa olsun minnettarız” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki faaliyetlerine dair açıklamalar yapan Abdi, kendilerine destek verecek tüm tarafları memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi. İsrail hakkında ise “ABD’de, Batı’da ve bölgede etkili bir güce sahip” değerlendirmesinde bulundu.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı, İsrail basınında endişeyle karşılandı. İsrail medyasında bu durumun, ülkenin çıkarlarına zarar verebileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Ocak ayında İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, PYD sorumlularından İlham Ahmed ile telefonda görüşmüş ve sözde özerk yönetime güvence verdiklerini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kürtlere destek mesajı vererek, “Elimizi müttefiğimiz Dürzilere ve dostlarımız Kürtlere uzatıyoruz” ifadelerini kullanmış ve Suriye’nin bölünmesine işaret etmişti.

MSB duyurdu: Türk Silahlı Kuvvetleri 26 teröristi etkisiz hale getirdiMSB duyurdu: Türk Silahlı Kuvvetleri 26 teröristi etkisiz hale getirdiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

YPG israil
Günün Manşetleri
KFC ve Pizza Hut işçileri haklarını istiyor
Çalışanları koruyacak yedi maddelik mobbing genelgesi yürürlüğe girdi
Cumhurbaşkanlığı DMM'nin verileri yanlış
AIDS vakaları Türkiye’de artıyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
RTÜK 2025 yılını LGBT ile mücadele yılı ilan etti
PKK'nın 'kent uzlaşısı' soruşturmasında iddianame tamamlandı
Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere kredi müjdesi
Vatandaşlık tanımı tartışmaya açılmalı
Türk Silahlı Kuvvetleri 26 teröristi etkisiz hale getirdi
Çok Okunanlar
İstanbul ve Ankara'da elektrik kesintileri saatler sürecek! İstanbul ve Ankara'da elektrik kesintileri saatler sürecek!
5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz: Bu şartları sağlayan emekliler vergi ödemiyor! 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz: Bu şartları sağlayan emekliler vergi ödemiyor!
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor Altın piyasasında hareketlilik sürüyor
Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu