YPG'den İsrail'e sıcak mesaj: Destek veren herkese teşekkür ederiz

PKK’nın Suriye’deki yapılanması YPG, İsrail’e yönelik olumlu açıklamalarda bulundu. BBC’ye konuşan Mazlum Abdi, “Bize destek veren hangi devlet olursa olsun minnettarız” ifadelerini kullandı.

Suriye’deki faaliyetlerine dair açıklamalar yapan Abdi, kendilerine destek verecek tüm tarafları memnuniyetle karşılayacaklarını dile getirdi. İsrail hakkında ise “ABD’de, Batı’da ve bölgede etkili bir güce sahip” değerlendirmesinde bulundu.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısı, İsrail basınında endişeyle karşılandı. İsrail medyasında bu durumun, ülkenin çıkarlarına zarar verebileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Ocak ayında İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, PYD sorumlularından İlham Ahmed ile telefonda görüşmüş ve sözde özerk yönetime güvence verdiklerini açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Kürtlere destek mesajı vererek, “Elimizi müttefiğimiz Dürzilere ve dostlarımız Kürtlere uzatıyoruz” ifadelerini kullanmış ve Suriye’nin bölünmesine işaret etmişti.