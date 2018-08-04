Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'de çocukları silahlandırıp savaştırmaya devam ettiği ortaya çıktı. İnsan Hakları Gözlemevinin, Birleşmiş Milletlerden elde ettiği verileri baz alarak yayımladığı rapora göre; Terör örgütünün geçen yıl saflarına zorla kattığı çocuk sayısında ciddi artış oldu. Dahası örgüt bu çocukların aileleri ile iletişim kurmalarına da izin vermiyor.

Suriye'yi parçalama planları yapan ABD'nin "Kara gücüm" diyerek 5 bin tır dolusu silah yardımı yaptığı terör örgütü PKK/YPG'nin çirkin yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. Üstelik Birleşmiş Milletler verileri ile...



İnsan Hakları Gözlemevi'nin, Birleşmiş Milletler verilerini baz alarak yayımladığı raporda, PKK/YPG'nin Suriye'de çocukları silah altına alarak savaştırmayı sürdürdüğü ortaya çıktı.



Söz konusu raporda terör örgütünün geçen yıl zorla saflarına kattığı çocuk sayısında ciddi artış olduğu vurgulandı. İnsan Hakları Gözlemevi, terör örgütünün savaştırmaya devam ettiği çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermediğini de duyurdu.



Terör örgütünün, işgal ettiği bölgelerdeki kamplarda bulunan çocukları ailelerinin haberi dahi olmadan kaçırdığı, akıbetleriyle ilgili bilgi sahibi olmalarını engellediği kaydedildi.



"ABD, desteklediği örgüte çocuk askerleri kullanmayı bırakması için baskı uygulamalı" denilen raporda, 8 ailenin 13-17 yaşlarında 6 kız ve 2 erkek çocuğunun silah altına alınıp sözde askeri üniforma giydirildiğine dikkat çekildi.



Raporda, 16 yaşındaki bir erkek çocuğun Rakka'da çatışmada hayatını kaybettiği bilgisi de paylaşıldı.



BM raporlarına göre PKK/YPG 2017'de 224 çocuğu silah altına aldı. Bu rakam 2016'ya göre zola alı konulan çocuk sayısının yaklaşık 5 kat arttığı anlamına geliyor. Terör örgütünün, 15 yaşından küçük fakir çocukları "Yeni kıyafetler ve para" vaadiyle kandırdığı ifadelerine de yer verildi.



18 yaşından küçüklerin silah altına alınması uluslararası hukukça yasak. 15 yaşından küçük çocukların silah altına alınması ise savaş suçu kapsamına giriyor.



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