Suriye'nin Deyrizor ilinde 7 ABD askerinin IŞİD tarafından alıkonulduğu, YPG/PKK'nın da askerleri geri almak için takas anlaşması yaptığı iddia edildi.

Deyrizor'daki güvenilir yerel kaynakların ilettiği bir iddiaya göre, terör örgütü IŞİD, eylül ayında Deyrizor'da ABD'nin desteklediği YPG/PKK ile girdiği çatışmalarda 7 ABD askerini alıkoydu.



IŞİD, askerlerin bir kısmını Ömer ve Tenek petrol sahalarına, kalanını ise Hecin kampına düzenlediği saldırılarda ele geçirdi.



Yerel unsurların araya girmesiyle 28 Eylül'den bu yana askerleri elinde tutan IŞİD ve YPG/PKK arasında pazarlık yapıldı.



IŞİD, askerleri serbest bırakması karşılığında, YPG/PKK'dan, Azrak petrol kuyusu ile diğer bazı kuyulardan çekilmesini ve Şiife beldesine tıbbi malzeme ve gıda girmesine izin vermesini istedi.



İki terör örgütü arasında anlaşmaya göre, YPG/PKK, söz konusu kuyulardan çekildi ve karşılığında ABD askerlerini teslim aldı.



Tıbbi malzeme ve gıda girişi ise henüz gerçekleşmedi.



Koalisyon kabul etmedi



ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon yetkilisi, AA muhabirinin sorusu üzerine, IŞİD'in elinde ABD askerlerinin olduğu iddiasını reddetti.



YPG/PKK-IŞİD arasında bu konuda bir anlaşma yapıldığı iddiasına ilişkin de yetkili, "Koalisyon IŞİD ile herhangi bir anlaşma yapmamıştır." dedi.



ABD önceki anlaşmaları kabul etmişti



YPG/PKK geçen seneden bu yana Rakka ve Deyrizor'da IŞİD ile birçok kez takas anlaşması yapmış, bunlar basına yansımıştı.



Koalisyon sözcülerinden Eric Pahon, 14 Kasım 2017'de AA muhabirine bu anlaşmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Koalisyon tamamen katılmasa da ortaklarımızın kararına saygı duyduk." ifadesini kullanmıştı.



Deyrizor'daki çatışmalar



Terör örgütleri YPG/PKK ile IŞİD arasında Deyrizor'daki çatışmalar 11 Eylül'den bu yana sürüyordu.



YPG/PKK, IŞİD Suriye'nin enerji zengini kenti Deyrizor'daki varlığını tümüyle bitirmek için ABD ve Fransa'nın desteğiyle yoğun saldırılar düzenledi.



Fakat ABD ve Fransa'nın desteğine rağmen örgüt ilerleyemedi, IŞİD'li teröristlerin sert karşılıklar vermesi sonucu ele geçirdiği yerlerden kısa süre sonra çekilmek zorunda kaldı.



YPG/PKK, yalnızca 27 Eylül'de ele geçirdiği Bagoz belde merkezini elinde tutabildi.