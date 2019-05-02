Suriye'nin Rakka ilinde YPG/PKK'lı teröristlerin işlediği cinayet kameralara yansıdı. Duvara yazılan "Öcalan düşecek" yazısını silmeye çalışan terörist, hırsını yoldan geçenlerden aldı.

Arkasında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin olduğu araçla seyir halindeydi. Duvarda "Öcalan düşecek" yazısını gördü. Silmeye çalıştı. Başaramadı. Sinirini yoldan geçenlerden çıkardı.



Görüntüler Amerika'nın desteği ile YPG/PKK tarafından işgal edilen Suriye'nin Rakka kentinden.



Terör örgütü üyelerinden biri, "Öcalan düşecek" yazısını silmeye çalışırken, olay yerinden geçen bir çifti silah zoruyla durdurdu.



Çifte hakaret eden bir YPG/PKK'lı terörist, motosikleti ayağıyla tekmeledi. Daha sonra silahını çifte doğrultarak sorgusuz infaz etti.



Cinayet anları kameralara yansıdı. Katledilen erkeğin, YPG/PKK'nın çatı örgütü SDG'nin saflarındaki Araplardan olduğu öğrenildi.





ulusal.com.tr