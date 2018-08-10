Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde Süryanilere ait okulları kapatmaya başladı. Örgüte ilk tepki Süryani Demokratik Topluluğu'ndan geldi. Topluluk, yaptığı yazılı açıklama ile örgütü kınadı.

Terör YPG/PKK Suriye’nin kuzeydoğusunda işgal ettiği iki beldede Süryanilere ait okulların kapısına kilit vurdu.Örgütün işgali altındaki Kamışlı ilçesinin Dirik ve Dirbesiye beldelerinde Süryani okulları kapatıldı.YPG/PKK, okulları, örgüt müfredatı uygulanmadığı ve ruhsatları bulunmadığı gerekçeleriyle kapattı.Yaşananlar üzerine, Süryani Demokratik Topluluğu sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklama yaptı, örgütü kınadı. Açıklamada, "YPG, izlediği ideolojik müfredatıyla eğitime darbe vuruyor." ifadesi kullanıldı.Terör örgütü işgal ettiği alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan görüşler aşılıyor.Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak isteyen veliler ise özel okullara yöneliyor. Ancak örgüt, bu okullara da baskın yaparak tehdit ve kapatma yöntemine başvuruyor.