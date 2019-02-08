Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 153.9 milyon oy pusulasının basım-dağıtımı için ihaleye çıktı. Teklifler 13 ve 14 Şubat tarihlerine kadar verilebilecek. Toplam 29 ilde yapılacak ihalelere, sadece ilgili il merkezinde faaliyette bulunan firmalar girebilecek

Ankara, Kayseri, Erzurum, Adana, Diyarbakır, Sakarya, Kocaeli, Samsun, Denizli, Eskişehir, Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla’nın yer aldığı ilk grup iller için 13 Şubat’a kadar teklif verilebilecek. Bursa, Gaziantep, Tekirdağ, Antalya, Manisa, Van, İzmir, Hatay, Trabzon, Balıkesir, Şanlıurfa, Ordu, Aydın, Mardin ve Malatya’nın yer aldığı ikinci grup iller için ise teklifler, 14 Şubat’a kadar iletilebilecek.



Sözcü gazetesinin haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık pusulaları aynı zarfa konulacak. Böylece pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçilecek. YSK'nın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392'si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. Bu kişiler toplam seçmenin yüzde 1,8'ine denk geliyor.2018 seçimlerinde 51 milyon 178 bin 630 seçmen sandık başına gitmişti. Kullanılan oyların 1 milyon 53 bin 230’u geçersiz çıkmıştı.



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