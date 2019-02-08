banner1002
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte olay yerinden ilk fotoğraf
Feci kaza: Çok sayıda yaralı var! İşte olay yerinden ilk fotoğraf
Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti
Oyuncu Yalçın Menteş hayatını kaybetti
Dolarda son durumu
Dolarda son durumu
Cansız bedenine ulaşıldı
Cansız bedenine ulaşıldı

YSK 154 milyon oy pusulası bastırıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 153.9 milyon oy pusulasının basım-dağıtımı için ihaleye çıktı. Teklifler 13 ve 14 Şubat tarihlerine kadar verilebilecek. Toplam 29 ilde yapılacak ihalelere, sadece ilgili il merkezinde faaliyette bulunan firmalar girebilecek

YSK 154 milyon oy pusulası bastırıyor

Ankara, Kayseri, Erzurum, Adana, Diyarbakır, Sakarya, Kocaeli, Samsun, Denizli, Eskişehir, Konya, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla’nın yer aldığı ilk grup iller için 13 Şubat’a kadar teklif verilebilecek. Bursa, Gaziantep, Tekirdağ, Antalya, Manisa, Van, İzmir, Hatay, Trabzon, Balıkesir, Şanlıurfa, Ordu, Aydın, Mardin ve Malatya’nın yer aldığı ikinci grup iller için ise teklifler, 14 Şubat’a kadar iletilebilecek.

Sözcü gazetesinin haberine göre, 31 Mart yerel seçimlerinde Belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, meclis üyeliği, muhtarlık pusulaları aynı zarfa konulacak. Böylece pusulaların yanlış zarfa konulması nedeniyle oyların geçersiz sayılmasının önüne geçilecek. YSK'nın askıya çıkardığı listelere göre, 57 milyon 93 bin 985 seçmen bulunuyor. Bunların 1 milyon 2 bin 392'si ilk kez 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak. Bu kişiler toplam seçmenin yüzde 1,8'ine denk geliyor.2018 seçimlerinde 51 milyon 178 bin 630 seçmen sandık başına gitmişti. Kullanılan oyların 1 milyon 53 bin 230’u geçersiz çıkmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ysk #oy pusulası
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.