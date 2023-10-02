YSK Açıkladı! İşte Yerel Seçim Tarihi
Yerel seçime aylar kaldı. Partiler adaylarını açıklarken, vatandaşlar yerel seçimin ne zaman olacağını sorguluyor. YSK vatandaşların merak eden sorusunu yanıtladı. İşte 2024 yerel seçim tarihi.
2024 Yerel seçim tarihi, Büyükşehir Belediye Başkanları, İl Belediye Başkanları, İlçe Belediye Başkanları, Belde Belediye Başkanları, Köy Muhtarları ve İhtiyar Heyeti Üyeleri, Mahalle Muhtarları, İl Genel Meclis ve Belediye Meclis Üyelerinin seçildiği bir dönemde gerçekleşecektir.
Yerel Seçim Ne Zaman?
Yüksek Seçim Kurulu'nun Resmi Gazete'de duyurduğu karara göre, mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü, yani 31 Mart'ta gerçekleştirilecektir.
Seçmen kütüğü güncellemeleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilir. Bu tarih 1 Ekim olarak belirlenmiştir.
Ayrıca Deprem bölgesinde seçim sürecinin yürütülmesi ilişkin bilgi veren bilgi veren Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, en geç kasım ayı sonunda bölgeye giderek durum tespiti yapılacağının, adres taşımada kolaylık sağlanacağının altını çizdi.