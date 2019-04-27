Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Recep Özel, "Tebrik ediyorum CHP'yi. AK partinin ve diğer partilerin seçim öncesinde alamadığı sandık kurulu başkanlarının listesini hem de cep telefonları ile birlikte alıp, belediye başkan adayları aşağıdaki mesajı çekmiş. Alkışlıyorum. Bravo" ifadelerini kullandı. Özel, CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta tarafından gönderildiği iddia edilen mesajı paylaştı. Mesajda, "Değerli sandık başkanım. Adeta bir demokrasi şöleni havasında yaşanmasını temenni ettiğimiz 31 Mart seçimlerinde aldığınız görev, hepimizin geleceği için son derece önemlidir. Sağlam bir irade, yüksek adalet bilinci gerektiren bu görevi hakkı ile yerine getireceğinizden en ufak bir şüphemiz dahi yoktur. Sizlere her zaman olduğu gibi güveniyor, görevinizde başarılar diliyorum" ifadeleri yer alıyor

Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Temsilcisi ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Recep Özel, "Tebrik ediyorum CHP'yi. Alkışlıyorum, bravo" ifadelerini kullandı.



Özel, açıklama yaptı.



"Tebrik ediyorum CHP'yi" diyen Özel, şunları aktardı:



"AK partinin ve diğer partilerin seçim öncesinde alamadığı sandık kurulu başkanlarının listesini hem de cep telefonları ile birlikte alıp, belediye başkan adayları aşağıdaki mesajı çekmiş.



Alkışlıyorum. Bravo....!"



İDDİA EDİLEN MESAJDA NE YAZIYOR



Özel, CHP Pendik Belediye Başkan Adayı Mehmet Salih Usta tarafından gönderildiği iddia edilen mesajı paylaştı.



İddia edilen mesajda şunlar yazıyor:



"Değerli sandık başkanım.



Adeta bir demokrasi şöleni havasında yaşanmasını temenni ettiğimiz 31 Mart seçimlerinde aldığınız görev, hepimizin geleceği için son derece önemlidir.



Sağlam bir irade, yüksek adalet bilinci gerektiren bu görevi hakkı ile yerine getireceğinizden en ufak bir şüphemiz dahi yoktur.



Sizlere her zaman olduğu gibi güveniyor, görevinizde başarılar diliyorum."





ulusal.com.tr











