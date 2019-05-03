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YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel'den ilçe seçim kurulları açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Temsilcisi Recep Özel, "Maşallah, ilçe seçim kurulları Mülki idareden gelen kamu görevlileri listesini YSK’ya ara kararı gereğince göndermek yerine akla hayale gelmeyen mazeretlere sığınarak gerçeğe aykırı bilgiler göndermişler" ifadelerini kullandı

YSK AK Parti Temsilcisi Recep Özel'den ilçe seçim kurulları açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) AK Parti Temsilcisi ve AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Recep Özel, açıklamalarda bulundu.

AK Partili Özel, şunları belirtti:

"Maşallah, ilçe seçim kurulları Mülki idareden gelen kamu görevlileri listesini YSK’ya ara kararı gereğince göndermek yerine akla hayale gelmeyen mazeretlere sığınarak gerçeğe aykırı bilgiler göndermişler."

AK PARTİLİ ÖZEL'DEN CHP'Lİ ENGİN ALTAY AÇIKLAMASI

Özel, CHP'li Engin Altay'ın açıklamalarını da değerlendirdi.

AK Partili Özel, "Chp’li Engin Altay Ysk’yı 'Kızılay’da sizi yürütmezler, yüzünüze tükürürler' diyerek tehdit ediyor.. Sorsan, Ak Parti kurumlar üzerinde baskı kuruyor derler bir de.." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr



Etiketler; #ysk #ak parti #recep özel #istanbul #seçim sonuçları
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