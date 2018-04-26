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Resmi Gazete'de yayımlandı

YSK Başkanı Güven'den seçim takvimi açıklaması

YSK Başkanı son dakika yaptığı açıklamada seçim takviminin bugün açıklanacağını duyurdu.

YSK Başkanı Güven'den seçim takvimi açıklaması

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacağız. Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." dedi.

Güven, YSK binasına girişinde gazetecilere, 24 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili süreç hakkında açıklamada bulundu.

Bugün mümkün olduğunca çabuk şekilde seçim takvimini yayımlayacaklarını bildiren Güven, "Hazırladığımız genelgeleri de yayımlamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #seçim takvimi #ysk başkanı sadi güven
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