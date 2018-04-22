YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar
YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar
Büyükçekmece'de kimyasal alarmı
Büyükçekmece'de kimyasal alarmı
Turan: Kılıçdaroğlu'na yer kalır mı, emin değilim
Turan: Kılıçdaroğlu'na yer kalır mı, emin değilim
Türkiye'den ABD'ye tepki
Türkiye'den ABD'ye tepki

YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar

YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yaptı. Güven, "Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok. Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının Meclisten geçmesini bekliyoruz. Hangi partilerin seçime gireceği kanunda belli" dedi.

YSK Başkanı'ndan flaş açıklamalar

İyi Parti seçimlere katılabilecek mi sorusuna cevap veren Sadi Güven, "Siyasi partilerin ne şekilde seçim girebilecekler siyasi partiler kanunda yazıyor. Kamuoyunda YSK’yı yıpratıcı şekilde açıklamalar oluyor. Bu açıklamalar YSK'ya zarar verdiği gibi Türk demokrasisine de zarar veriyor. Seçim takvimi için uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Seçim takvimini açıklamak için onu bekliyoruz" dedi.

YSK Başkanı Sadi Güven, seçim takvimine ilişkin olarak açıklamada bulundu. 

Güven, "Herhangi bir siyasi parti ile ilgili bir tespitimiz yok. Seçim takvimini açıklamak için uyum yasalarının Meclisten geçmesini bekliyoruz. Hangi partilerin seçime gireceği kanunda belli" dedi. 


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #ysk
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.