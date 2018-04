Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Türkiye'de seçimlerin güvenli olduğunu, tüm siyasi partilerin sandıklara üye göndermelerinin çok daha sağlıklı olacağını söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binasına girerken gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne yönelik seçim takviminin başladığını hatırlatarak, seçimin ülke ve millet için hayırlı olması dileğinde bulundu.



"Biz, her gün ne yapacağımızı bu seçim takviminde yayınladık. Sizler de oradan takip etme imkanına sahipsiniz. Şimdilik herhangi bir sıkıntı yok." ifadesini kullanan Güven, takvime uygun genelgeleri yayınlamaya devam edeceklerini söyledi.



"Seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık"

Yasanın gereğini yerine getirdiklerini, kendilerine çok kısa süre içerisinde görev verildiğini, bir gün sonra da seçim takvimini yayınladıklarını belirten Güven, "Süre çok kısa, yapılanmak çok zor. Hata yapmayacak şekilde yapılanmak gerekir. Kaldı ki seçim kurullarına müracaatı yasa öngördü. Biz de yasanın gereğini yerine getirdik. Seçim güvenliğiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık." dedi.



Güven, son 5 seçimdir Türkiye'de oy kullanılan 160 bin 70 sandığın tüm sonuçlarını ıslak imzalı olarak sisteme yüklediklerini aktararak, bugüne kadar bunların değiştirildiği yönünde herhangi bir itiraz gelmediğine işaret etti.



Seçimlerini güvenli olduğunu ve seçim güvenliğini sağlamak için her türlü tedbirleri aldıklarını vurgulayan Güven, şöyle devam etti:



"Burada en büyük görev siyasi partilere düşüyor. Siyasi partilere her seçim döneminde sandık kurulu başkanlarını eğittiğimiz gibi sandığa verecekleri üyeleri eğitmek üzere Milli Eğitim Bakanlığıyla anlaştık. Halk eğitimlerde eğitim veriyoruz. Oraya sandıkta görevlendirecekleri üyelerini göndersinler. Kendilerine eğitim verelim. Sandıkların tamamına temsilcilerini, üyelerini göndersinler, müşahitlerini göndersinler."



"Siyasi partilerimizin sandıklara üyelerini göndermeleri gerekiyor"

Güven, bunları göndermeden ve seçim başlamadan, seçim sonuçları üzerinden algı oluşturmanın anlamı olmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:



"Seçimler güvenli. Mükerrer seçmen yok, sahte seçmen yok, 'sahte oy pusulası kullanıldı' diye bir iddia yok. Bütün bunlar yokken, daha seçim başlamadan seçim güvenliği üzerinde tartışma yapmak çok doğru değil. Biz her türlü tedbiri alıyoruz. Siyasi partilere çok görev düşüyor. Bazı partilerin tamamına yakını üye gönderiyorlar. Bazıları eksik gönderiyorlar. Benim temennim, isteğim tüm siyasi partilerimizin tüm sandıklarımıza temsilci göndermeleridir. Böyle olduğu takdirde hiçbir şey olmaz. Zaten olduğu yok da. Vatandaşımızın gönlü biraz daha rahat olur. Bir daha söylüyorum. Biz halk eğitimlerde siyasi partilerin sandıkta görevlendireceği üyelere daha önceki seçimlerde verdiğimiz gibi sertifikalı eğitim vereceğiz. Ne kadar bilinçli sandık kurulu üyesi olursa, sonuçlar o kadar sağlıklı olur, hatasız olur. O nedenle siyasi partilerimizin sandıklara üyelerini göndermeleri gerekiyor."